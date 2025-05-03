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Team Real Esate

Черногория, Подгорица
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2024
На платформе
На платформе
1 год
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
www.teamrealestate.me
Об агентстве

Team Real Estate – это гордый филиал компании STP Partners, специализирующийся на посредничестве и консультациях в отношении инвестиций в Черногорию, Сербию и Хорватию. Наш опыт заключается в содействии покупке и продаже недвижимости в потрясающей Черногории. Кроме того, наш портфель включает в себя аренду жилых и коммерческих помещений.

Наша миссия

Наша основная миссия состоит в том, чтобы сделать ваше путешествие через процесс покупки или продажи недвижимости в Черногории максимально плавным. Мы понимаем важность этого решения и стремимся предоставить вам лучшую поддержку на протяжении всего путешествия. Вот как мы достигаем этого:

1.Продвижение вашей собственности

Наша задача – выделить Вашу недвижимость как на черногорском, так и на международном рынках. Мы используем наши знания и ресурсы, чтобы представить их тем, кто ищет свой идеальный дом или инвестиционные возможности.

2. Проверка прав собственности

Безопасность имеет первостепенное значение, когда речь идет о недвижимости. Перед совершением любой сделки мы тщательно проверяем право собственности на недвижимость, чтобы обеспечить полную прозрачность и законность.

3. Содействие заключению договоров

Составление юридически действительных контрактов имеет важное значение для защиты ваших интересов в процессе покупки или аренды. Наша команда экспертов поможет вам обеспечить бесперебойное и полное подписание контрактов.

4 Полная поддержка покупателей

Если вы ищете свое идеальное место, будьте уверены, что мы будем с вами на протяжении всего процесса. Мы предоставляем вам всю необходимую информацию и поддержку для принятия наилучшего решения.

Team Real Estate является вашим ключевым звеном на рынке недвижимости Черногории. Мы не только помогаем вам реализовать ваши мечты о поиске идеального дома или инвестиций, но и отдаем приоритет вашему душевному спокойствию и безопасности на протяжении всего процесса.

Вместе с STP Партнеры, мы предлагаем вам опыт, который помогает в достижении ваших амбиций в области недвижимости в Черногории. Свяжитесь с нами сегодня и позвольте нам помочь вам в достижении ваших целей в области недвижимости!

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:59
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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