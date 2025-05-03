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STAN GRAD

Хорватия, Малинска
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
1900
На платформе
На платформе
1 месяц
Языки общения
Языки общения
English, Deutsch, Italiano
Веб-сайт
Веб-сайт
www.stangrad.hr
Об агентстве

STAN GRAD - это надежный брокер по недвижимости, который стремится предоставлять персонализированные высококачественные услуги в оживленных прибрежных районах Острова Крк и Ривьеры Криквеника.

Опираясь на многолетний опыт работы в секторе недвижимости Хорватии, мы гордимся нашими глубокими знаниями рынка, прозрачным общением и прилежным подходом к каждой сделке. Наша команда понимает нюансы покупки, продажи и инвестирования в прибрежную недвижимость, гарантируя, что клиенты получают выгоду от надежного руководства, профессиональных переговоров и всеобъемлющей сети поддержки.

Независимо от того, ищете ли вы современную квартиру, очаровательный дом для отдыха или инвестиционную возможность, STAN GRAD предлагает опыт и местное понимание, чтобы сделать ваше путешествие по недвижимости плавным и успешным.

Услуги

Обслуживающие районы: Остров Крк и Ривьера Криквеника, специализирующиеся на жилых и туристических объектах в прибрежных регионах

Специальности: Комплексная брокерская деятельность в сфере недвижимости, оценка недвижимости и консультационные услуги как для внутренних, так и для международных клиентов, ищущих прибрежные и праздничные дома.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 14:23
(UTC+2:00, Europe/Zagreb)
Понедельник
Выходной
Вторник
Выходной
Среда
Выходной
Четверг
Выходной
Пятница
Выходной
Суббота
Выходной
Воскресенье
00:00 - 00:00
Квартиры
Смотреть все 26 объектов
Квартира 2 спальни в Крк, Хорватия
Квартира 2 спальни
Крк
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Мы предлагаем очень качественную квартиру для туристического отдыха в северной Адриатике на …
$333,428
Квартира 2 спальни в Soline, Хорватия
Квартира 2 спальни
Soline
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Наше агентство с гордостью предлагает полностью меблированную квартиру, расположенную на ост…
$225,645
Квартира 2 спальни в Radici, Хорватия
Квартира 2 спальни
Radici
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
В нашем предложении находится высококачественная квартира, идеально подходящая для туристиче…
$394,878
Квартира 3 спальни в Крк, Хорватия
Квартира 3 спальни
Крк
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
В предложении недвижимости агентства Stan Grad Immobilien, на острове Крк, есть очень привле…
$1,08 млн
Дома
Смотреть все 53 объекта
Дом 4 спальни в Крк, Хорватия
Дом 4 спальни
Крк
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
В рамках предложения недвижимости Kvarner в агентстве Stan Grad Immobilien на продажу выстав…
$1,03 млн
Дом 3 спальни в Radici, Хорватия
Дом 3 спальни
Radici
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Мы продаем дизайнерскую виллу с большим ландшафтным и изысканным садом и бассейном на участк…
$1,25 млн
Дом 3 спальни в Radici, Хорватия
Дом 3 спальни
Radici
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
В рамках предложения недвижимости Kvarner агентство Stan Grad Immobilien продает эксклюзивны…
$1,52 млн
Дом 5 спален в Добрин, Хорватия
Дом 5 спален
Добрин
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Среди широкого спектра недвижимости на северной Адриатике агентство Stan Grad Immobilien пре…
$1,09 млн
Наши агенты в Хорватии
Ivan Radman
Ivan Radman
82 объекта
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Knez Croatia Real Estate
Хорватия, Дубровник
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Knez Croatia Real Estates — риэлторская компания, основанная в Дубровнике и занимающаяся продажами и маркетингом лучшей недвижимости в Хорватии. Большинство наших предложений — это роскошные виллы, пентхаусы, отели, рестораны и инвестиционные проекты. Мы фильтруем рынок и подбираем отл…
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