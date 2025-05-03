STAN GRAD - это надежный брокер по недвижимости, который стремится предоставлять персонализированные высококачественные услуги в оживленных прибрежных районах Острова Крк и Ривьеры Криквеника.
Опираясь на многолетний опыт работы в секторе недвижимости Хорватии, мы гордимся нашими глубокими знаниями рынка, прозрачным общением и прилежным подходом к каждой сделке. Наша команда понимает нюансы покупки, продажи и инвестирования в прибрежную недвижимость, гарантируя, что клиенты получают выгоду от надежного руководства, профессиональных переговоров и всеобъемлющей сети поддержки.
Независимо от того, ищете ли вы современную квартиру, очаровательный дом для отдыха или инвестиционную возможность, STAN GRAD предлагает опыт и местное понимание, чтобы сделать ваше путешествие по недвижимости плавным и успешным.
Обслуживающие районы: Остров Крк и Ривьера Криквеника, специализирующиеся на жилых и туристических объектах в прибрежных регионах
Специальности: Комплексная брокерская деятельность в сфере недвижимости, оценка недвижимости и консультационные услуги как для внутренних, так и для международных клиентов, ищущих прибрежные и праздничные дома.