Ardor real estate agency

Хорватия, Риека
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
9 месяцев
Языки общения
English, Italiano, Hrvatski
Веб-сайт
www.ardor-realestate.com
Время работы
Закрыто сейчас
Об агентстве

Орден Группа предлагает консалтинговые услуги и услуги по поиску недвижимости для тех, кто хочет продавать, покупать, инвестировать или арендовать престижную недвижимость в регионе Кварнер, Истрии и по всей Хорватии, а также для тех, кто хочет конфиденциально управлять высококачественными сделками.

ARDOR был создан из провидческой идеи своего основателя, который представил новую концепцию недвижимости, способную сочетать услуги, защиту окружающей среды и стремление к качеству и благополучию. Наш главный актив – это наши клиенты. По этой причине мы строим наш бизнес вокруг их конкретных потребностей, делая наш опыт, навыки и профессионализм полностью доступными для них.

Мы разработали способность понимать и интерпретировать потребности наших клиентов, действуя как искатели недвижимости, которые могут определить и выбрать наиболее подходящие решения для своих конкретных целей, потому что дом или квартира - это не просто собственность, а ценность, которая сохраняется с течением времени.

Услуги

Наша способность, основанная на более чем 30-летнем опыте работы в различных областях, заключается в том, чтобы определить для каждого типа клиентов их стиль, образ жизни, идеальное местоположение и одним словом... Идеальный дом, инвестиции и многое другое.

Благодаря своей расширенной структуре ARDOR работает с организацией, основанной на бизнес-единицах и комплексном подходе между различными командами. Это позволяет ARDOR предлагать комплексные интегрированные услуги, специально разработанные для обеспечения максимальной отдачи от инвестиций для владельцев недвижимости и застройщиков.

Квартиры
Квартира 3 спальни в Lovran, Хорватия
The penthouse with a beautiful sea view is located in a prime location, just a few minutes w…
$1,38 млн
Квартира 2 спальни в Риека, Хорватия
Риека - Бивио Квартирный блок No 1, тип 2-комнатная + гостиная, предлагается к продаже, рас…
$804,436
Квартира 3 спальни в Кастав, Хорватия
Современная и просторная квартира с 3 спальнями + гостиной продается в качественном новом зд…
$575,402
Квартира 2 спальни в Цриквеница, Хорватия
For sale: a three-bedroom apartment with garage in an excellent location, just steps from a …
$695,262
Наши агенты в Хорватии
Sendi Vinski
500 объектов
