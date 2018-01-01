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realt

Harimon 4
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realt
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2022
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Українська
Описание

 

Добро пожаловать в Realt, ваш надежный партнер в поиске идеальной квартиры в новых зданиях на оживленном израильском рынке недвижимости. Мы специализируемся на выявлении исключительных свойств, которые соответствуют вашим предпочтениям, потребностям и стремлениям, гарантируя, что вы при покупке дома своей мечты принимаете обоснованное решение.

Наша экспертиза: В Realt мы опытные эксперты с глубоким пониманием ландшафта израильской недвижимости. Наша преданная команда профессионалов оснащена всесторонним знанием рыночных тенденций, стоимости недвижимости и новых возможностей. Под нашим руководством вы будете с уверенностью и ясностью ориентироваться в сложностях покупки новой квартиры.

Персонализированный подход: Ваше видение - наша миссия. Мы уделяем время тому, чтобы выслушать ваши уникальные требования, от предпочтений местоположения и размера имущества до удобств и образа жизни. Наш индивидуальный подход гарантирует, что каждая квартира, которую мы представляем, соответствует вашим ожиданиям, что делает процесс отбора приятным и приятным.

Обширная сеть: наша обширная сеть дает вам доступ к множеству недавно построенных квартир в востребованных местах по всему Израилю. Если вы ищете современное городское жилище, спокойный пригородный оазис или прибрежное убежище, у нас есть выбор объектов, которые соответствуют вашим желаниям.

Комплексное исследование: мы проводим тщательное исследование каждого объекта, оценивая не только физические характеристики, но и окружающую инфраструктуру, динамику соседства и инвестиционный потенциал. Наша цель - предоставить вам целостный обзор каждой квартиры, что позволит вам сделать осознанный выбор.

Бесшовный опыт: навигация по рынку недвижимости может быть сложной, но с Realt на вашей стороне путешествие становится гладким и приятным. Мы обрабатываем сложные детали, от просмотра недвижимости и переговоров до оформления документов и юридических аспектов, гарантируя, что ваш опыт не вызывает стресса и эффективен.

Прозрачность и доверие. Честность лежит в основе наших ценностей. Мы поддерживаем прозрачную связь на протяжении всего процесса, информируя вас на каждом этапе. Наша цель - построить доверительные отношения, чтобы вы чувствовали себя уполномоченными принимать решения, соответствующие вашим целям.

Ваш дом мечты ждет: Realt посвящен превращению вашего видения квартиры мечты в реальность. Мы увлечены тем, чтобы сочетать вас со свойствами, которые предлагают не только физический комфорт, но и чувство принадлежности и удовлетворения. Откройте для себя следующую главу своей жизни с нами, когда мы поможем вам найти идеальную новую квартиру на динамичном израильском рынке недвижимости.

Исследуйте возможности с Realt и отправляйтесь в путешествие к поиску квартиры, которая действительно чувствует себя как дома. Квартира вашей мечты в новом здании ждет – давайте сделаем это реальностью вместе.

Новостройки
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Жилой комплекс Sea View Netaniya
VIP
Жилой комплекс Sea View Netaniya
Нетания, Израиль
Цена по запросу
Сдача в: 2028
Агентство: realt
Роскошный проект, который сочетает в себе отель с резиденциями, по стандартам премиум-класса и в непосредственной близости от набережной и моря на самой красивой улице Нетании. Отель будет построен в сотрудничестве с канадской израильской компанией и будет включать в себя номера, роскошные люксы, бассейн, тренажерный зал, ресторан шеф-повара, спа-салон, и многие другие объекты. Отель имеет 8 этажей, жилые апартаменты находятся на 9-м этаже до 32-го этажа. Вход в вестибюль отеля будет с бульвара Ница, в то время как жилой комплекс будет иметь вход в роскошное и отдельное лобби.
Наши агенты в Израиле
Benyamin Molodoy
Benyamin Molodoy
Агентства рядом
Montefiore Real Estate Group
74 объекта

Montefiore Real Estate Group - ведущее израильское агентство недвижимости, с представительствами в Тель-Авиве и Нью-Йорке. Агентство предлагает широкий спектр услуг для зарубежных клиентов, желающих приобрести, продать недвижимость в Израиле или переехать сюда на постоянное место жительства. Мы предлагаем покупку, продажу, управление и ремонт жилой или коммерческой недвижимости.

Наша задача – найти наилучший объект недвижимости, исходя из предпочтений и возможностей клиента, продать имеющуюся недвижимость, а также взять на себя все, что касается управления, дизайна и ремонта недвижимости, избавив клиента от дополнительной головной боли.

RE/MAX Jerusalem
161 объект

Являясь одной из крупнейших компаний недвижимости в Иерусалиме, у нас отличная команда опытных профессиональных агентов по недвижимости, которые помогут вам в покупке, продаже или аренде дома вашей мечты в Иерусалиме. Мы предлагаем бесплатную оценку жилья для продавцов и бесплатные советы по покупке, продаже или аренде недвижимости в Иерусалиме. Все наши агенты являются экспертами в своем районе города. Как лицензированные профессионалы, они стремятся предоставлять нашим клиентам услуги высочайшего уровня. Наши агенты работают как одна целая команда, чтобы обеспечить максимальные шансы на реализацию ваших надежд и ожиданий, будь то покупка, продажа или аренда. Для нас важны РЕЗУЛЬТАТЫ и УДОВЛЕТВОРЕННЫЕ КЛИЕНТЫ. В RE/MAX Vision мы стремимся к обоим! Мы - частный офис, и каждый из наших агентов является самозанятым владельцем малого бизнеса.

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