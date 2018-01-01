Private Luxury Collection

Imoportugal24 благодаря своему опыту является экспертом в самых престижных сделках на рынке недвижимости, а также в инвестициях очень богатых иностранцев и в модернизации недвижимости в регионе Порту, Лиссабон и таких городах, как Эшторил и Кашкайш. Мы проводим тщательную оценку вашей собственности по лучшей цене и не тратим время на административную нагрузку, поскольку управляем всем процессом.

Imoportugal24 специализируется на создании идеальных решений для аренды, продажи, Golden Visa, а также для владельцев, которые хотят отремонтировать и модернизировать свою недвижимость в соответствии со стандартом DIN. Мы не занимаемся бизнесом ради бизнеса, мы предлагаем радость жизни или инвестирования в стране, которая имеет наибольшее количество марок в мире за качество жизни.

У нас есть команда многоязычных и опытных сотрудников в сфере недвижимости из разных стран, которые досконально знают этот очень востребованный и очень особенный рынок Португалии.

Imoportugal24 работает с рынками Германии, Швейцарии, Австрии, Англии, Франции, Бразилии, Китая, России и Америки.