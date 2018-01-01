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Private Luxury Collection

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Private Luxury Collection
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2020
Языки общения
Языки общения
English, Portugues
Веб-сайт
Веб-сайт
privateluxurycollection.com
Наши агенты в Португалии
Keely Capel
Keely Capel
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MENU Portugal
Жилая недвижимость 273

MENU Portugal — это:

Знание локального рынка недвижимости Португалии и его региональных особенностей; Персонализированный подбор объектов недвижимости для инвестиций; Квалифицированный подход к анализу инвестиционной привлекательности объектов; Многолетний опыт работы в Португалии с иностранными покупателями; Эксклюзивный список объектов недвижимости и инвестиционных возможностей, не представленных на открытом рынке.
Riviera Portugal
Жилая недвижимость 396

 

Консультанты агентства недвижимости Riviera Portugal помогут вам подобрать квартиру в Португалии в новостройках, готовом доме или жилом комплексе с близким сроком сдачи. Мы следим за актуальной информацией о наличии и стоимости недвижимости. 

Более 10 лет мы связаны со сферой недвижимости.

Найдём дом и одобрим ипотеку! Агентство недвижимости, лицензия AMI 13569 Ипотечный брокер, лицензия Банка Португалии 3709

Агентство русскоязычных риэлторов

Мы предоставляем полный спектр услуг связанных с недвижимостью в Португалии. Подбираем недвижимость с учетом Ваших потребностей, в т.ч. находим объекты off-market, оцениваем состояние объектов более чем по 10 параметрам: качество и экологичность, состояние инженерных сетей, возможности для перепланировки, обременения и ограничения, юридическая чистота, расположение и транспортная доступность, социальная и коммерческую инфраструктура, привлекательность для инвестиций. Организуем просмотры. Помогаем оформить ипотеку – подаем заявки сразу в несколько банков, способствуем ускорению принятия решений. Консультируем по нюансам налогообложения и оформляем португальский налоговый номер. Предоставляем полное юридическое сопровождение сделок. Лицензированы Banco de Portugal на открытие счетов и выдачу кредитов. Сотрудники прошли профессиональное обучение в Институте банковского образования IFB. Лицензия 0006376. Профессиональная ответственность застрахована компанией Hiscox.

Imoportugal24
Жилая недвижимость 4

Imoportugal24 благодаря своему опыту является экспертом в самых престижных сделках на рынке недвижимости, а также в инвестициях очень богатых иностранцев и в модернизации недвижимости в регионе Порту, Лиссабон и таких городах, как Эшторил и Кашкайш. Мы проводим тщательную оценку вашей собственности по лучшей цене и не тратим время на административную нагрузку, поскольку управляем всем процессом.

Imoportugal24 специализируется на создании идеальных решений для аренды, продажи, Golden Visa, а также для владельцев, которые хотят отремонтировать и модернизировать свою недвижимость в соответствии со стандартом DIN. Мы не занимаемся бизнесом ради бизнеса, мы предлагаем радость жизни или инвестирования в стране, которая имеет наибольшее количество марок в мире за качество жизни.

У нас есть команда многоязычных и опытных сотрудников в сфере недвижимости из разных стран, которые досконально знают этот очень востребованный и очень особенный рынок Португалии.

Imoportugal24 работает с рынками Германии, Швейцарии, Австрии, Англии, Франции, Бразилии, Китая, России и Америки.

Golden visa properties
Жилая недвижимость 292 Коммерческая недвижимость 5

Золотая Visa Properties является одним из ведущих агентов по недвижимости в Португалии, базирующихся в Алгарве, а также представительствах в районе Лиссабона и Порт. Мы проводим сделки по некоторыми из самых эксклюзивных объектов недвижимости в Португалии и на международном рынке.

Золотые Visa Properties зарегистрирована у португальских властей в качестве лицензированного агента, отвечающего стандартам, дополненного многонациональной динамикой команды, которая свободно говорит на английском, немецком, французском, голландском и португальском языках среди других.

 

Golden Visa Properties специализируется на недвижимости, которая даёт доступ к Golden Visa и имеет хорошую коллекцию недвижимости, которая будет ранжировать заявителя для применения Golden Visa Португалии.

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