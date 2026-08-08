Об агентстве

Palmera Elite Real Estate Brokerage — агентство недвижимости из Дубая, специализирующееся на объектах на стадии строительства (off-plan). Мы работаем с ведущими застройщиками ОАЭ, Омана, Кипра и Грузии и помогаем зарубежным покупателям подобрать, сравнить и приобрести новостройки и инвестиционные объекты. Компания имеет торговую лицензию Дубая № 1306924 и зарегистрирована в RERA под номером ORN 40780. Наши консультанты говорят на английском, русском, иврите, украинском, французском и турецком языках и сопровождают клиента от первичной подборки до получения ключей.