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Palmera Elite Real Estate Brokerage

ОАЭ, Дубай
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2024
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Français, Українська, Türkçe, עִברִית
Веб-сайт
Веб-сайт
www.palmera.realestate
Время работы
Открыто сейчас
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Об агентстве

Palmera Elite Real Estate Brokerage — агентство недвижимости из Дубая, специализирующееся на объектах на стадии строительства (off-plan). Мы работаем с ведущими застройщиками ОАЭ, Омана, Кипра и Грузии и помогаем зарубежным покупателям подобрать, сравнить и приобрести новостройки и инвестиционные объекты. Компания имеет торговую лицензию Дубая № 1306924 и зарегистрирована в RERA под номером ORN 40780. Наши консультанты говорят на английском, русском, иврите, украинском, французском и турецком языках и сопровождают клиента от первичной подборки до получения ключей.

Услуги
  • Продажа off-plan и новостроек в Дубае и по всем ОАЭ
  • Жилая и инвестиционная недвижимость в Маскате и Омане
  • Недвижимость на Кипре и в Грузии (Батуми, Тбилиси)
  • Бронирование напрямую у застройщика — без комиссии для покупателя
  • Сравнение планов рассрочки и post-handover планов
  • Расчёт доходности и ROI для инвесторов
  • Консультации по резидентской визе за инвестиции в недвижимость
  • Договоры, регистрация в DLD и Oqood
  • Приёмка объекта, управление недвижимостью и перепродажа
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