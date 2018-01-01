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ООО "Твой риэлтер"

Беларусь, 246017 Гомельская обл., г. Гомель, ул. Интернациональная, 13, пом. 1 (второй этаж)
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ООО "Твой риэлтер"
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
Русский
Описание
Агентство недвижимости «Твой риэлтер» оказывает помощь клиентам в осуществлении их заветной мечты и реализации планов. Мы предоставляем только качественные услуги как физическим, так и юридическим лицам на высочайшем уровне. Каждый человек, который сотрудничает с нашей компанией, обязательно получит желаемый результат и уверенность в завтрашнем дне.
Услуги
Купля/продажа всех видов недвижимости, консультации и полное сопровождение сделок с недвижимостью, проверка истории объекта недвижимости, согласование условий предстоящей сделки, сбор и оформление документов, содействие в государственной регистрации
Наши агенты в Беларуси
Ирина Гайдук
Ирина Гайдук
219 объектов
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Агентство, созданное для решения задач наших заказчиков, работающее, исходя исключительно из потребностей клиентов. Вы хотите — мы делаем. Наша цель — достичь гармонии ваших мыслей в нашем исполнении.

Многие жизненные аспекты человек может освоить самостоятельно, многое можно решить самим, не прибегая к помощи специалистов в той или иной сфере, в том числе купить или продать объект недвижимости. Мы с этим не спорим. Но мы предлагаем взглянуть на процесс действий с недвижимостью с практической точки зрения.

Освобождая себя от рутинных процессов при покупке-продаже объекта недвижимости, доверяя их ведение нам, профессионалам, вы освобождаете себя для своей основной работы, посвящаете себя своим родным и близким, отдыхаете, беззаботно предаетесь сновидениям.

Мы же параллельно дарим Вам следующие преимущества:

Время, которым вы располагаете, не ломая свой привычный уклад жизни. Мы за вас анализируем, обзваниваем, списываемся, договариваемся, передоговариваемся, рисуем, чертим, сочиняем, размещаем, отвечаем на звонки. Вы заняты только самими собою, продолжая зарабатывать и отдыхать.

Оптимальный результат. Гарантируем совершение сделки по максимально выгодной цене в результате профессиональных действий, используя риэлторские навыки, опыт и интуицию. Обеспечиваем принятие выгодных решений в нужное время в правильном месте.

Строссопоглощение. Имея дело с человеческим фактором, всегда приходится переживать много неприятных моментов, выслушивать горы негатива, общаться с неадекватными субъектами. Мы избавляем вас от ненужных встреч, пустых звонков, отсеиваем праздношатающихся туристов и не связываем со случайно попавшими на рынок объектами.

Комфорт. Вы не стоите в очередях, не ищете место для встреч, не висите на телефонах в попытках дозвониться до нужных инстанций, не ходите по кабинетам, не пристаете к прохожим с расспросами, куда идти или как проехать. Мы организовываем ВСЕ процессы с минимальной тратой вашего времени на необходимые процедуры, обеспечиваем слаженность и согласованность всех действий.

Безопасность. Продавцов ограждаем от неадекватных посетителей, организовываем безопасные расчеты за объект, доставляем на служебном транспорте по месту конечной дислокации. Покупателям обеспечиваем юридическую чистоту сделку, проверку истории перехода прав собственности, исключаем риски оспаривания сделки, искореняем возможность претензий на вашу будущую недвижимость.

Профессионализм и узкая специализация — основы любого успешного общества. Доверьте себя нам — агентству недвижимости «Куб».

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Агентство недвижимости "ВСП" - гарант вашего спокойствия. Агентств, оказывающих услугу по покупке или продаже квартир в Минске, много. Но только мы - единственные, кто предлагает Вам вначале продать, купить или обменять, и только после - оплатить выполненную услугу. Для каждого объекта в каталоге указана цена, описание, карта и характеристики квартиры, дома или другого недвижимого имущества. Мы не берём никаких вознаграждений за рекламу в процессе работы. У нас нет штрафов и скрытых платежей. Проверка и оформление подобранного варианта выполняется опытными риелторами с большим стажем.

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Сотни метров – это клиентоориентированная компания.

Для нас одинаково важно легальность сделок, безопасность расчётов, удобство и комфорт клиента.

Мы предоставляем услуги на вторичном и первичном рынке жилья. Квартиры, дома, дачи – помогаем выполнить любую задачу.

Коммерческая недвижимость (продажа, аренда) – также входит в круг оказываемых нами услуг. Агенты и риэлтеры с богатейшим опытом в недвижимости окажут услугу профессионально, качественно и в максимально сжатые сроки.

Сотни метров. Комфорт и безопасность в каждом метре.

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Мы разработали способ помочь вам получить максимальную  выгоду от совершения операций с внебиржевыми беспоставочными финансовыми инструментами.

Безопасность, авторитет, надежность

Когда дело доходит до выбора брокера, никогда не соглашайтесь довольствоваться малым. Мы предоставим вам лучшие условия  и обеспечим ваше спокойствие.

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