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ООО Наш дом

Грузия, Батуми, Джавахишвили 4
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ООО Наш дом
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2021
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
instagram.com/agent_batumi_tanya?igshid=MjEwN2IyYWYwYw==
Описание

продажа недвижимости в Грузии, юридическое сопровождение

Услуги

продажа недвижимости

юридическое сопровождение

подбор квартир

сопровождение сделки

помощь в продаже квартир

подбор комерческой недвижимости

подбор земельных участков

перевод статуса земельных участков

Наши агенты в Грузии
Татьяна Хачатурова
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Агентство недвижимости Geo Estate было основано в 2018 году в Батуми. Специализация компании – инвестиции в недвижимость премиум-класса с повышенной доходностью. Мы предоставляем нашим клиентам персонализированную экспертную поддержку, а также юридическое сопровождение каждого этапа сделки. Более того, мы не берем с вас комиссию и благодаря знанию рынка гарантируем лучшую цену. Это позволяет вам приобретать недвижимость дешевле и на более выгодных условиях, чем если бы вы приобрели ее напрямую у застройщика.

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ООО «Марди Хаус» - строительная компания в Батуми, которая из года в год становится все успешнее и популярнее. на строительно-девелоперском рынке компания занимает отдельную нишу, пользуясь уважением, как у клиентов, так и у конкурентов. основным ее направлением является строительство жилых комплексов и домов гостиничного типа. «Марди Хаус» является дочерней компанией ООО «Марди Холдинг», которое работает в различных направлениях (производство табачных изделий, международные авиаперевозки, производство пищевых продуктов и многое другое) с большим успехом вот уже 24 года. «Марди Холдинг» известен не только в Грузии: компания также имеет деловых партнеров в Бельгии, Беларуси, России, Литве, Украине, Турции и Голландии.
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NIKO Real Estate Agency– профессиональное агентство с многолетним опытом работы. Наша специализация – продажа недвижимости в Грузии на берегу Черного моря.

За нашу многолетнюю успешную деятельность мы сумели добиться действительно высоких результатов в данной сфере и оказали помощь в покупке комфортабельного жилья многим клиентам.

За этот период мы стали ещё лучше, усовершенствовали свои знания, расширили возможности, наладили взаимовыгодные, доверительные отношения с застройщиками и другими организациями, что позволяет нам уже сейчас профессионально и оперативно решать любые вопросы.

Мы знаем все «шероховатости и подводные камни» ведения сделок и умеем их корректно обходить. В процессе получения опыта всегда есть место для ошибок, однако благодаря нашему упорству, трудолюбию, вере в свои силы, всесторонней партнерской и клиентской поддержке, сегодня наши возможности вышли на новый, высокопрофессиональный уровень!

NIKO Real Estate Agency – это не вновь открывшееся агентство недвижимости в Грузии, а большая дружная команда профессионалов, которая выбрав новую маркетинговую стратегию, вышла не только на рынок России, Армении, Казахстана, Азербайджана и других стран СНГ, но и на большинство стран Европы.

NIKO Real Estate Agency – это Ваш выбор надежности, успеха и безопасности!

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Cтаж работы более 15 лет, консультации и полный пакет услуг по недвижимости.

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