ООО Наш дом

NIKO Real Estate Agency– профессиональное агентство с многолетним опытом работы. Наша специализация – продажа недвижимости в Грузии на берегу Черного моря.

За нашу многолетнюю успешную деятельность мы сумели добиться действительно высоких результатов в данной сфере и оказали помощь в покупке комфортабельного жилья многим клиентам.

За этот период мы стали ещё лучше, усовершенствовали свои знания, расширили возможности, наладили взаимовыгодные, доверительные отношения с застройщиками и другими организациями, что позволяет нам уже сейчас профессионально и оперативно решать любые вопросы.

Мы знаем все «шероховатости и подводные камни» ведения сделок и умеем их корректно обходить. В процессе получения опыта всегда есть место для ошибок, однако благодаря нашему упорству, трудолюбию, вере в свои силы, всесторонней партнерской и клиентской поддержке, сегодня наши возможности вышли на новый, высокопрофессиональный уровень!

NIKO Real Estate Agency – это не вновь открывшееся агентство недвижимости в Грузии, а большая дружная команда профессионалов, которая выбрав новую маркетинговую стратегию, вышла не только на рынок России, Армении, Казахстана, Азербайджана и других стран СНГ, но и на большинство стран Европы.

NIKO Real Estate Agency – это Ваш выбор надежности, успеха и безопасности!