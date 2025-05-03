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Next Level Real Estate

ОАЭ, Дубай
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2013
На платформе
На платформе
7 месяцев
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
www.nextlevelrealestate.ae/
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Об агентстве

Next Level Real Estate, выдающееся агентство по управлению недвижимостью в Дубае, гордится тем, что предлагает индивидуальные и исключительные решения в области недвижимости. Наша команда опытных профессионалов специализируется на управлении всеми аспектами недвижимости, от покупки и продажи элитной недвижимости до предоставления комплексных решений по управлению недвижимостью. Мы гарантируем, что инвестиции наших клиентов являются безопасными и приводят к экспоненциальному росту личного богатства за счет управления арендаторами, обслуживания имущества и лизинга. Стремясь обеспечить превосходство, мы предоставляем бесшовный и беспроблемный опыт владения. В Next Level Real Estate мы стремимся превзойти ожидания, гарантируя, что ваш опыт в сфере недвижимости будет бесшовным и полезным.

Услуги

Агентство недвижимости
Агентство коммерческой недвижимости
Услуги по управлению имуществом
Имущественная инвестиционная компания
Обслуживание имущества
Компания по управлению имуществом
Агент по недвижимости
Консультант по недвижимости
Агентство по аренде недвижимости

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 16:20
(UTC+4:00, Asia/Dubai)
Понедельник
10:00 - 20:00
Вторник
10:00 - 20:00
Среда
10:00 - 20:00
Четверг
10:00 - 20:00
Пятница
10:00 - 20:00
Суббота
10:00 - 20:00
Воскресенье
Выходной
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