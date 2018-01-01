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Lighthouse

Merkez Mah.Abide-i Hürriyet Cad No:148 iç kapı No:8 Şişli/İstanbul
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Lighthouse
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
lighthouseturkiye.com
Наши агенты в Турции
Adnan Bayraktar
Adnan Bayraktar
Агентства рядом
EOS Turkey Property

Первый принцип EOS TURKEY PROPERTY — профессионализм и полный спектр услуг. Наш сервис начинается с первой секунды контакта инвестора и будет продолжаться постоянно. В нашей истории на рынке недвижимости Турции были совершены сделки на более чем 300 миллионов $ с зарубежными инвесторами из разных стран, таких как Иран, Ирак, ОАЭ, Катар, Пакистан, Индия, Афганистан, Китай, Великобритания, США, Россия, Украина, Азербайджан, Казахстан, Египет, Ливия, Тунис, Нигерия, ЮАР и др. 80% нашего портфолио состоит из отзывов клиенто, что в свою очередь доказывает, как мы поддерживаем долгосрочные здоровые отношения с ними. Как команда, мы являемся преданными своему делу и полностью сплоченными профессионалами в области продаж и готовы предоставить помощь в отношении инвестиционных и иммиграционных услуг.

Right Home real estate consultancy
47 объектов

Right Home — ведущая фирма, предоставляющая брокерские услуги и консультации по вопросам недвижимости. Мы помогаем покупателям найти нужную недвижимость, а продавцам — клиентов. Мы предлагаем элитные апартаменты, умные дома, со вкусом оформленные офисы, современные постройки, а также проводим консультации. Наш головной офис находится в Стамбуле, в Турции. Наше видение Мы гордимся тем, что стали больше, чем просто агентством недвижимости. Мы строим долгосрочные отношения с нашими клиентами и предоставляем первоклассные услуги, максимально удовлетворяя ваши потребности. Наша цель — заслужить ваше доверие и сделать для вас процесс покупки дома в Турции максимально комфортным. Наша миссия Клиенты Right Home — наш главный приоритет. Мы делаем все, чтобы вы смогли найти свой идеальный дом! Наши менеджеры по работе с клиентами готовы помочь вам в решении любых вопросов. Наша цель Наша цель — предоставить вам комплексную поддержку в выборе турецкой недвижимости. Мы стремимся, чтобы у каждого клиента остались лишь положительные впечатления от нашей работы. Для нас успех измеряется не достижениями или наградами, а удовлетворенностью наших клиентов.

 

HECHENES PROPERTY INVESTMENT
2 объекта
BRILLIANT Real Estate

Компания, специализирующаяся на продаже недвижимости в средиземноморском регионе, консалтинге в сфере иммиграции и инвестиций в недвижимость.

Мы помогаем нашим клиентам найти дом мечты. Обеспечить их семьи качественным уровнем жизни. Платить справедливые налоги. Зарабатывать деньги в прозрачных и безопасных условиях.

ALL IN ONE Invest
15 объектов

Мы ведем бизнес, основанный на удержании и рекомендации, а это означает, что большинство клиентов являются постоянными покупателями и продавцами или людьми, которых рекомендуют друзья и члены семьи.

У нас также есть ценные рекомендации для юристов по недвижимости, агентов по недвижимости, подрядчиков и других продавцов, которые могут помочь вам подготовить ваш дом к продаже.

Наша миссия состоит в том, чтобы предоставить потребителям лучшие услуги компаний по недвижимости, тем самым гарантируя, что недвижимость продается или сдается в аренду образцовым образом. Мы стремимся предоставлять профессиональные услуги нашим клиентам, чтобы гарантировать, что сделки будут завершены к удовлетворению всех сторон.

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