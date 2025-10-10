  1. Realting.com
LAZUDI

Таиланд, Бангкок
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
English
Веб-сайт
lazudi.com
Об агентстве

Buy, sell or rent with Lazudi, Thailand's top real estate broker. Explore and connect with local experts to find, sell or manage your next property.

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 14:41
(UTC+7:00, Asia/Bangkok)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Наши агенты в Таиланде
Pavel Shtykov
Pavel Shtykov
Агентства рядом
Tumanov Group
Таиланд, Теп Красатти
Новостройки 359 Жилая недвижимость 4679
Миссия компании Tumanov Group - объединение и создание сообщества инвесторов и людей, которые выбрали Пхукет для счастливой жизни и преумножения своего капитала. Работаем только с недвижимостью острова Пхукет в Тайланде, а не распыляемся на множество направлений. Для наших клиентов пре…
Phuket9
Таиланд, Пхукет
Жилая недвижимость 13
Инвестиции в недвижимость — один из самых надежных способов вложения капитала. Удачно выбранный объект приносит пассивный доход в размере 6% в год. Недвижимость Пхукета дорожает из-за увеличения туристического потока, а также из-за ограничений, связанных со строительством и лимитом земельных…
Phuket Buy House
Таиланд, Пхукет
Год основания компании 2010
Жилая недвижимость 1124 Коммерческая недвижимость 24 Земельные участки 52
PhuketBuyHouse – агентство номер один по поиску и подбору жилья в Таиланде. Уже более семи лет мы успешно функционируем на рынке недвижимости Пхукета. За это время мы успели организовать роскошный отдых для сотен туристов со всего мира, многим из них мы помогли обрести дом своей мечты на рай…
Phuket Mix
Таиланд, Пхукет
Год основания компании 2011
Жилая недвижимость 54
Мы Phuket Rent Mix – 11 лет мы подбираем для своих клиентов наиболее выгодные предложения, полностью соответствующие их ожиданиям и пожеланиям. За эти годы несколько десятков семей с нашей помощью приобрели на Пхукете дом своей мечты.
PRO Silver
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
Таиланд, Тхаланг
Год основания компании 2016
Жилая недвижимость 182 Земельные участки 2
Vas Group - бренд, известный на Пхукете с 2016 года. Иначально развивавшийся как небольшая фирма по аренде недвижимости и транспорта в индивидуальном секторе. Мы креативные быстрые и надёжные, очень трудолюбивые. К 2021 мы были на первых строчках рейтингов по туристическим услугам и аренде. …
