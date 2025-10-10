Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Миссия компании Tumanov Group - объединение и создание сообщества инвесторов и людей, которые выбрали Пхукет для счастливой жизни и преумножения своего капитала.
Работаем только с недвижимостью острова Пхукет в Тайланде, а не распыляемся на множество направлений.
Для наших клиентов пре…
Инвестиции в недвижимость — один из самых надежных способов вложения капитала. Удачно выбранный объект приносит пассивный доход в размере 6% в год. Недвижимость Пхукета дорожает из-за увеличения туристического потока, а также из-за ограничений, связанных со строительством и лимитом земельных…
PhuketBuyHouse – агентство номер один по поиску и подбору жилья в Таиланде. Уже более семи лет мы успешно функционируем на рынке недвижимости Пхукета. За это время мы успели организовать роскошный отдых для сотен туристов со всего мира, многим из них мы помогли обрести дом своей мечты на рай…
Мы Phuket Rent Mix – 11 лет мы подбираем для своих клиентов наиболее выгодные предложения, полностью соответствующие их ожиданиям и пожеланиям.
За эти годы несколько десятков семей с нашей помощью приобрели на Пхукете дом своей мечты.
Vas Group - бренд, известный на Пхукете с 2016 года. Иначально развивавшийся как небольшая фирма по аренде недвижимости и транспорта в индивидуальном секторе. Мы креативные быстрые и надёжные, очень трудолюбивые. К 2021 мы были на первых строчках рейтингов по туристическим услугам и аренде. …
