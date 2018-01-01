kupimCasa.com
Индивидуальный поиск недвижимости; помощь на любом из этапов приобретения недвижимости.
Находясь в Италии, мы отлично ориентируемся в условиях рынка, владеем точными и свежими данными о законах и нормативных актах.
Мы тщательно проверяем все предлагаемые объекты, имеем исчепывающую информацию о недвижимости и ее владельцах. Обратившись к нам вы будете иметь:
- информацию о недвижимости из первых рук, и реальную стоимость объекта;
- быстрое и профессиональное оформление всех необходимых документов;
- абсолютную конфиденциальность сделки;
- избежите двойных комисcионных сборов.
Мы сопроводим вас на всех этапах поиска и покупки вашего дома или бизнеса. Поможем открыть счет в итальянском банке, и, если возможно, ипотечный кредит. Уладим все послепродажные хлопоты: формальности с муниципалитетом, заключение договоров с поставщиками коммунальных услуг, покупка мебели, присмотр за сохранностью и поддержание порядка в период вашего отсутствия и пр.)
- Консультации по вопросам аренды, строительства и купли-продажи ндвижимости
- По заявке, регулярный обзор рынка недвижимости в заданном месте.
- Индивидуальный поиск недвижимости
- Помощь при заключениии сделки
- Перевод контракта и сопровождающих документов
- Организация ремонта строительных работ
- Заключение контрактов на коммунальные услуги.
- Покупка мебели, закладка сада и пр.
- Рассчёт местных налогов и др. бюрократические процедуры которые могут возникнуть при содержании недвижимости.