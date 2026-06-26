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Homes Gayrimenkul

Karaçulha mahallesi Atatürk bulvarı caddesi no 218 / C Fethiye Muğla
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Агентство недвижимости
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Наши агенты в Турции
ÖZCAN YILMAZ
ÖZCAN YILMAZ
2 объекта
Агентства рядом
Right Home real estate consultancy
Турция, Мраморноморский регион
Год основания компании 2012
Жилая недвижимость 47
Right Home — ведущая фирма, предоставляющая брокерские услуги и консультации по вопросам недвижимости. Мы помогаем покупателям найти нужную недвижимость, а продавцам — клиентов. Мы предлагаем элитные апартаменты, умные дома, со вкусом оформленные офисы, современные постройки, а также прово…
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Liga Real Estate
Турция, Аланья
Год основания компании 2016
Нам 8 лет, которые измеряются сотнями довольных и благодарных клиентов. Мы не видим необходимости начислять своей фирме лишних лет для придания «солидности». Наши достижения — не количество лет на плаву, а качество проделанной работы и всегда блестящий результат. Мы можем смело заверить н…
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ALL IN ONE Invest
Турция, Мраморноморский регион
Жилая недвижимость 15
Мы ведем бизнес, основанный на удержании и рекомендации, а это означает, что большинство клиентов являются постоянными покупателями и продавцами или людьми, которых рекомендуют друзья и члены семьи. У нас также есть ценные рекомендации для юристов по недвижимости, агентов по недвижимости,…
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Properties Sector
Турция, Мраморноморский регион
Год основания компании 2018
Жилая недвижимость 2
Мы — ведущая команда, специализирующаяся на рекламе и маркетинге недвижимости. Мы помогаем своим клиентам купить и продать недвижимость в Турции за короткий срок и с минимальными усилиями. Мы предоставляем все рекламные и маркетинговые услуги и показываем все объекты ареды и продажи на нашем…
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Panorama Homes Network
Турция, Аланья
Год основания компании 2004
Жилая недвижимость 20
С момента существования компании , мы достигли отличных результатов! Мы подарили улыбки и стабильность сотням людей из десятков стран мира.    Стратегией компании является ни только продажа-покупка недвижимости, но и стабильные дружеские отношения с нашими клиентами.   Почему Panorama …
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