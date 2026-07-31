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ГермесГарант

Беларусь, Лида
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Тип компании
Агентство недвижимости
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Квартиры
Смотреть все 17 объектов
Квартира 4 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Лида
Число комнат 4
Площадь 83 м²
Этаж 5/5
Продается 4-х комнатная квартира по ул. 1-я Хасановская,64 -1999 год постройки -кирпичный, т…
$43,799
Квартира 3 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 5/5
В центре города по улице 7го Ноября продается 3-комнатная квартира (планировка "Чешка"). В …
$77,232
Квартира 3 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 2/4
3-комнатная квартира расположена на улице Сосновая на 2-м этаже 4-этажного панельного дома с…
$43,593
Квартира 3 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 2/2
Продается 3-х комнатная квартира на улице Чайковского. Требуется ремонт.  Описание:Продается…
$17,111
Дома
Смотреть все 18 объектов
Дом 2 комнаты в Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Третьяковский сельский Совет
Число комнат 2
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
Продается дом под реконструкцию.Общая площадь: 71 м2 – просторное помещение, готовое к переп…
$24,028
Дом 2 комнаты в Трабы, Беларусь
Дом 2 комнаты
Трабы
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
Общая площадь дома составляет 57,5 м2, жилая — 49,4 м2. В доме достаточно места для комфортн…
$11,327
Дом 3 комнаты в Малейковщизна, Беларусь
Дом 3 комнаты
Малейковщизна
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Количество этажей 1
Продается дом под снос или для реконструкции в д. Малейковщизна. Общая площадь дома составля…
$18,227
Дом 5 комнат в Лида, Беларусь
Дом 5 комнат
Лида
Число комнат 5
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Продаётся одноэтажный дом в районе Слобода. ул. КиевскаяГод постройки: 1962. Общая площадь: …
$39,131
Наши агенты в Беларуси
Назаров Игорь
Назаров Игорь
37 объектов
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