Flow Income Co.,Ltd

Об агентстве

Flow income Real Estate – это международная компания зарубежной недвижимости.

По вашим предпочтениям подберем идеальный вариант для собственного проживания, инвестиций или сдачи в аренду. Мы работаем напрямую от застройщика и предлагаем вам самые выгодные цены. Шикарные высотки в Паттайе с завораживающим видом на Сиамский залив и прекрасный закат. Роскошные комплексы на берегу Андаманского моря на Пхукете.

Полный цикл услуг от подбора, перевода денежных средств и оформления сделки как дистанционно, так и офлайн. Бесплатное юридическое сопровождение. Помощь в открытии банковских счетов и адаптации в новой стране. Услуги для вас предоставляем бесплатно.

Наш главный офис находится в Таиланде (Паттайя и Пхукет).