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Flow Income Co.,Ltd

Таиланд, Паттайя
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
flowincome.ru
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Об агентстве

Flow income Real Estate – это международная компания зарубежной недвижимости. 
По вашим предпочтениям подберем идеальный вариант для собственного проживания, инвестиций или сдачи в аренду. Мы работаем напрямую от застройщика и предлагаем вам самые выгодные цены. Шикарные высотки в Паттайе с завораживающим видом на Сиамский залив и прекрасный закат. Роскошные комплексы на берегу Андаманского моря на Пхукете. 
Полный цикл услуг от подбора, перевода денежных средств и оформления сделки как дистанционно, так и офлайн. Бесплатное юридическое сопровождение. Помощь в открытии банковских счетов и адаптации в новой стране. Услуги для вас предоставляем бесплатно. 
Наш главный офис находится в Таиланде (Паттайя и Пхукет).

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 03:12
(UTC+7:00, Asia/Bangkok)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
09:00 - 18:00
Воскресенье
Выходной
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Языки общения
English, Русский, Polski
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