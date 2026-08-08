Enjoy Phuket Co Ltd

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Инвестиции в недвижимость — один из самых надежных способов вложения капитала. Удачно выбранный объект приносит пассивный доход в размере 6% в год. Недвижимость Пхукета дорожает из-за увеличения туристического потока, а также из-за ограничений, связанных со строительством и лимитом земельных…
EIE.ASIA — агенство недвижимости на Пхукете и Бали.
Опыт 8+ лет.
Когда выбор недвижимости — это не эмоция, а ответственность, нужен не продавец, а партнёр, который помогает увидеть реальность.
Мы являемся таким партнером.
Вы получаете поддержку на месте: покупка, сопровождение, аренда…
Миссия компании Tumanov Group - объединение и создание сообщества инвесторов и людей, которые выбрали Пхукет для счастливой жизни и преумножения своего капитала.
Работаем только с недвижимостью острова Пхукет в Тайланде, а не распыляемся на множество направлений.
Для наших клиентов пре…
PhuketBuyHouse – агентство номер один по поиску и подбору жилья в Таиланде. Уже более семи лет мы успешно функционируем на рынке недвижимости Пхукета. За это время мы успели организовать роскошный отдых для сотен туристов со всего мира, многим из них мы помогли обрести дом своей мечты на рай…
Мы Phuket Rent Mix – 11 лет мы подбираем для своих клиентов наиболее выгодные предложения, полностью соответствующие их ожиданиям и пожеланиям.
За эти годы несколько десятков семей с нашей помощью приобрели на Пхукете дом своей мечты.