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Enjoy Phuket Co Ltd

Таиланд,
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
enjoy-phuket.com/
Время работы
Закрыто сейчас
Наши агенты за границей
Анна Богнибова
Анна Богнибова
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Phuket9
Таиланд, Пхукет
Жилая недвижимость 13
Инвестиции в недвижимость — один из самых надежных способов вложения капитала. Удачно выбранный объект приносит пассивный доход в размере 6% в год. Недвижимость Пхукета дорожает из-за увеличения туристического потока, а также из-за ограничений, связанных со строительством и лимитом земельных…
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PRO Silver
EIE.ASIA
Таиланд, Пхукет
Год основания компании 2018
Жилая недвижимость 20
EIE.ASIA — агенство недвижимости на Пхукете и Бали. Опыт 8+ лет. Когда выбор недвижимости — это не эмоция, а ответственность, нужен не продавец, а партнёр, который помогает увидеть реальность. Мы являемся таким партнером.  Вы получаете поддержку на месте: покупка, сопровождение, аренда…
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Tumanov Group
Таиланд, Теп Красатти
Новостройки 359 Жилая недвижимость 4681
Миссия компании Tumanov Group - объединение и создание сообщества инвесторов и людей, которые выбрали Пхукет для счастливой жизни и преумножения своего капитала. Работаем только с недвижимостью острова Пхукет в Тайланде, а не распыляемся на множество направлений. Для наших клиентов пре…
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Phuket Buy House
Таиланд, Пхукет
Год основания компании 2010
Жилая недвижимость 1119 Коммерческая недвижимость 22 Земельные участки 60
PhuketBuyHouse – агентство номер один по поиску и подбору жилья в Таиланде. Уже более семи лет мы успешно функционируем на рынке недвижимости Пхукета. За это время мы успели организовать роскошный отдых для сотен туристов со всего мира, многим из них мы помогли обрести дом своей мечты на рай…
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Phuket Mix
Таиланд, Пхукет
Год основания компании 2011
Жилая недвижимость 54
Мы Phuket Rent Mix – 11 лет мы подбираем для своих клиентов наиболее выгодные предложения, полностью соответствующие их ожиданиям и пожеланиям. За эти годы несколько десятков семей с нашей помощью приобрели на Пхукете дом своей мечты.
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