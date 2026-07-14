Doga Kececioglu

Doğa Keçecioğlu - консультант по недвижимости, базирующийся в Стамбуле, Турция, специализирующийся на коммерческой недвижимости, инвестиционной недвижимости и выбранных жилых возможностях для местных и международных клиентов.
Он работает в широком спектре типов недвижимости, включая коммерческие здания, офисы, розничные подразделения, отели, земельные участки, объекты развития, доходные активы, квартиры и виллы. Его работа сосредоточена на точном позиционировании рынка, анализе инвестиций, оценке недвижимости, профессиональном маркетинге и комплексной поддержке транзакций.
Дога имеет степень в области экологической инженерии и имеет многодисциплинарный опыт, сочетающий консультирование по недвижимости, финансовый анализ, маркетинг, дизайн, техническую оценку и представление клиентов. Он является кандидатом CCIM и сертифицированным ACP, с дополнительной курсовой работой и обучением в области коммерческой инвестиционной недвижимости.
Базируясь в Стамбуле и работая с сетью RE/MAX Enjoy, Дога помогает покупателям, продавцам и инвесторам на протяжении всего процесса, от выбора недвижимости и анализа рынка до переговоров, координации документации и поддержки закрытия. Его цель - представить надежные, хорошо проанализированные и профессионально продаваемые возможности недвижимости в Турции для глобальных покупателей и инвесторов. Членство в TIGA, RE/MAX Commercial Network, TUGEM, CCIM и многих других сетях также помогает обеспечить быстрые и удобные результаты.
Мы предоставляем профессиональные услуги по недвижимости для покупателей, продавцов и инвесторов, заинтересованных в турецком рынке недвижимости.
Наши услуги включают в себя:
Продажа жилой недвижимости и аренда
Продажа коммерческой недвижимости и аренда
Консультирование по инвестиционной собственности
Возможности отеля, земельного участка и участка развития
Анализ активов, приносящих доход
Исследование рынка и оценка недвижимости
Представительство покупателя и поиск недвижимости
Представительство продавца и международный маркетинг
Поддержка переговоров
Координация с юридическими, налоговыми, оценочными и титульными специалистами, когда это необходимо
Поддержка удаленного просмотра и онлайн-презентации для международных клиентов
Мы стремимся предложить прозрачные, хорошо проанализированные и профессионально продаваемые возможности для недвижимости по всей Турции, уделяя особое внимание Стамбулу и ключевым инвестиционным регионам.