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Doga Kececioglu

Турция,
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2024
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
www.dogakececioglu.com
Время работы
Закрыто сейчас
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Об агентстве

Doğa Keçecioğlu - консультант по недвижимости, базирующийся в Стамбуле, Турция, специализирующийся на коммерческой недвижимости, инвестиционной недвижимости и выбранных жилых возможностях для местных и международных клиентов.

Он работает в широком спектре типов недвижимости, включая коммерческие здания, офисы, розничные подразделения, отели, земельные участки, объекты развития, доходные активы, квартиры и виллы. Его работа сосредоточена на точном позиционировании рынка, анализе инвестиций, оценке недвижимости, профессиональном маркетинге и комплексной поддержке транзакций.

Дога имеет степень в области экологической инженерии и имеет многодисциплинарный опыт, сочетающий консультирование по недвижимости, финансовый анализ, маркетинг, дизайн, техническую оценку и представление клиентов. Он является кандидатом CCIM и сертифицированным ACP, с дополнительной курсовой работой и обучением в области коммерческой инвестиционной недвижимости.

Базируясь в Стамбуле и работая с сетью RE/MAX Enjoy, Дога помогает покупателям, продавцам и инвесторам на протяжении всего процесса, от выбора недвижимости и анализа рынка до переговоров, координации документации и поддержки закрытия. Его цель - представить надежные, хорошо проанализированные и профессионально продаваемые возможности недвижимости в Турции для глобальных покупателей и инвесторов. Членство в TIGA, RE/MAX Commercial Network, TUGEM, CCIM и многих других сетях также помогает обеспечить быстрые и удобные результаты.

Услуги

Мы предоставляем профессиональные услуги по недвижимости для покупателей, продавцов и инвесторов, заинтересованных в турецком рынке недвижимости.

Наши услуги включают в себя:

  • Продажа жилой недвижимости и аренда

  • Продажа коммерческой недвижимости и аренда

  • Консультирование по инвестиционной собственности

  • Возможности отеля, земельного участка и участка развития

  • Анализ активов, приносящих доход

  • Исследование рынка и оценка недвижимости

  • Представительство покупателя и поиск недвижимости

  • Представительство продавца и международный маркетинг

  • Поддержка переговоров

  • Координация с юридическими, налоговыми, оценочными и титульными специалистами, когда это необходимо

  • Поддержка удаленного просмотра и онлайн-презентации для международных клиентов

Мы стремимся предложить прозрачные, хорошо проанализированные и профессионально продаваемые возможности для недвижимости по всей Турции, уделяя особое внимание Стамбулу и ключевым инвестиционным регионам.

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Doga Kececioglu
Doga Kececioglu
3 объекта
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