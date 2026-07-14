Doga Kececioglu

Об агентстве

Doğa Keçecioğlu - консультант по недвижимости, базирующийся в Стамбуле, Турция, специализирующийся на коммерческой недвижимости, инвестиционной недвижимости и выбранных жилых возможностях для местных и международных клиентов.

Он работает в широком спектре типов недвижимости, включая коммерческие здания, офисы, розничные подразделения, отели, земельные участки, объекты развития, доходные активы, квартиры и виллы. Его работа сосредоточена на точном позиционировании рынка, анализе инвестиций, оценке недвижимости, профессиональном маркетинге и комплексной поддержке транзакций.

Дога имеет степень в области экологической инженерии и имеет многодисциплинарный опыт, сочетающий консультирование по недвижимости, финансовый анализ, маркетинг, дизайн, техническую оценку и представление клиентов. Он является кандидатом CCIM и сертифицированным ACP, с дополнительной курсовой работой и обучением в области коммерческой инвестиционной недвижимости.

Базируясь в Стамбуле и работая с сетью RE/MAX Enjoy, Дога помогает покупателям, продавцам и инвесторам на протяжении всего процесса, от выбора недвижимости и анализа рынка до переговоров, координации документации и поддержки закрытия. Его цель - представить надежные, хорошо проанализированные и профессионально продаваемые возможности недвижимости в Турции для глобальных покупателей и инвесторов. Членство в TIGA, RE/MAX Commercial Network, TUGEM, CCIM и многих других сетях также помогает обеспечить быстрые и удобные результаты.