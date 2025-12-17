  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. DDA Real Estate

DDA Real Estate

Индонезия, Cinere
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2007
На платформе
На платформе
1 год 6 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
dda-re.com/
Об агентстве

Международное агентство по продаже недвижимости, созданное в 2007 году, входит в группу Компаний «Бизнес-Юрист». Единственная Компания на рынке, которая работает в более 400 городах в России от Калининграда до Камчатки, офисы в Турции, Таиланде, на о.Бали (Индонезия), во Вьетнаме и головной офис в Дубае (ОАЭ).

Мы подберем Вам недвижимость для инвестирования, сдачи в аренду или проживания абсолютно бесплатно с полным сопровождением сделки (нашу работу оплачивает застройщик).

Услуги

Мы подберем Вам недвижимость для инвестирования, сдачи в аренду или проживания абсолютно бесплатно с полным сопровождением сделки (нашу работу оплачивает застройщик).

- Гарантия ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантия безопасности переводов при сделке;
- Лучшие условия для проживания и инвестиций;
- Большая база объектов.

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 14:24
(UTC+7:00, Asia/Jakarta)
Понедельник
10:00 - 22:00
Вторник
10:00 - 22:00
Среда
10:00 - 22:00
Четверг
10:00 - 22:00
Пятница
10:00 - 22:00
Суббота
10:00 - 22:00
Воскресенье
10:00 - 22:00
Новостройки
Смотреть все 20 новостроек
Вилла MELASTI DREAM RESIDENCE
Вилла MELASTI DREAM RESIDENCE
Вилла MELASTI DREAM RESIDENCE
Вилла MELASTI DREAM RESIDENCE
Вилла MELASTI DREAM RESIDENCE
Показать все Вилла MELASTI DREAM RESIDENCE
Вилла MELASTI DREAM RESIDENCE
Bukit, Индонезия
от
$190,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 102 м²
2 объекта недвижимости 2
Вилла в двух минутах от пляжа. Прогнозируемый ROI - 17%. Оплата: 30% + рассрочка на 7 платежей по 10%. Беспроцентные платежи на 12 месяцев. Объект для инвестиций с высокой доходностью! Гарантированный рост цены! Комплекс MELASTI DREAM RESIDENCE с современной архитектурой. Внутрен…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Вилла OCEANIQ
Вилла OCEANIQ
Вилла OCEANIQ
Вилла OCEANIQ
Вилла OCEANIQ
Показать все Вилла OCEANIQ
Вилла OCEANIQ
Беноа, Индонезия
от
$450,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 117–159 м²
2 объекта недвижимости 2
Вилла в 80 метрах от пляжа. Преимущества: доходность до 15% в год. Удобства: - Собственный бассейн с гидромассажем; - Система «умный дом»; - Домашний кинотеатр; - Винный шкаф; - Кладовка; - Стиральная машина; - Бытовая техника Bosch и аналоги; - Сантехника Grohe, Villeroy & B…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Показать все Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Чангу, Индонезия
от
$145,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 40 м²
2 объекта недвижимости 2
Современные апартаменты с видом на океан. Привлекательные апартаменты для инвестиций. Средняя заполняемость острова 70-90%. Туристический сезон - 365 дней. Арендная доходность - 17%. Окупаемость за 6 лет. Апартаменты с частной террасой с видом на океан, откуда можно наблюдать красивые …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 6
Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 6
Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 6
Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 6
Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 6
Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 6
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$350,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 143 м²
1 объект недвижимости 1
Апартаменты в современном комплексе с топовой локацией. Доходность от аренды: высокая стоимость аренды благодаря близости к океану. Условия оплаты: возможна рассрочка при внесении 25% ALEX VILLAS COMPLEX 6 полностью оборудованы и оформлены с современным дизайном-интерьера и мебелью…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
143.0
350,000
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс JAY GRAY
Жилой комплекс JAY GRAY
Жилой комплекс JAY GRAY
Жилой комплекс JAY GRAY
Жилой комплекс JAY GRAY
Показать все Жилой комплекс JAY GRAY
Жилой комплекс JAY GRAY
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$136,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 40 м²
1 объект недвижимости 1
Апартаменты с видом на океан. Рассрочка 0% (6 платежей). Leasehold- 30 лет. Строительство 12-14 месяцев. Апартаменты площадью 40 кв.м. Современная планировка и дизайн интерьера. На территории комплекса JAY GRAY: - Большой общий бассейн с соленой водой (без химии) - Тренажерн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
40.0
136,000
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
1 2 3
Квартиры
Смотреть все 17 объектов
Квартира 2 комнаты в Кутух, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Кутух
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/3
Эксклюзивный комплекс вилл и апартаментов на райском острове. Комплекс создан для постоян…
$134,000
Квартира 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Wana Giri
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/4
Уникальный комплекс совмещающий в себе виллы и апартаменты. Прогнозируемая окупаемость - …
$140,000
Квартира 1 спальня в Pererenan, Индонезия
Квартира 1 спальня
Pererenan
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 5
Полностью меблированные апартаменты с отделкой «под ключ». Окупаемость 5-6 лет. Гарантия …
$179,000
Квартира 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Wana Giri
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 4/4
Апартаменты премиум класса с лучшей туристической локацией. Окупаемость за 4-6 лет. Лизхо…
$160,676
Дома
Смотреть все 14 объектов
Вилла 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Чангу
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 4/2
Вилла с красивым панорамным видом.  Прогнозируемая окупаемость - 17%. Надежный застройщик…
$250,000
Таунхаус 3 комнаты в Малые Зондские острова, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Малые Зондские острова
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Таунхаус с завораживающей архитектурой. Рост стоимости аренды увеличивается на 10—15% каж…
$280,000
Вилла 3 комнаты в Кутух, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Кутух
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 1/2
Эксклюзивный комплекс вилл и апартаментов на райском острове. Комплекс создан для постоян…
$244,000
Вилла 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Wana Giri
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Количество этажей 2
Уникальный комплекс совмещающий в себе виллы и апартаменты. Прогнозируемая окупаемость - …
$265,000
Наши агенты в Индонезии
Вероника Исмаилова
Вероника Исмаилова
31 объект
Агентства рядом
PRO Silver
Satellite Estate
Индонезия, Малые Зондские острова
Новостройки 6 Жилая недвижимость 186
Оставить заявку
BNBPROFITS
Индонезия, Бадунг
Жилая недвижимость 461 Коммерческая недвижимость 9 Земельные участки 30
Алекс и Марк - предприниматели, занимающиеся арендой жилья, и экспаты, живущие на Бали уже более десяти лет. В 2018 году они основали компанию bnbprofits, чтобы привнести свежий взгляд на рынок недвижимости Бали. Они постоянно внедряют новейшие IT-решения, чтобы обеспечить действительно заме…
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Языки общения
English
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти