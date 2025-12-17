DDA Real Estate

Об агентстве

Международное агентство по продаже недвижимости, созданное в 2007 году, входит в группу Компаний «Бизнес-Юрист». Единственная Компания на рынке, которая работает в более 400 городах в России от Калининграда до Камчатки, офисы в Турции, Таиланде, на о.Бали (Индонезия), во Вьетнаме и головной офис в Дубае (ОАЭ).

Мы подберем Вам недвижимость для инвестирования, сдачи в аренду или проживания абсолютно бесплатно с полным сопровождением сделки (нашу работу оплачивает застройщик).