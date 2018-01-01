Описание

Relist - профессиональная компания по оказанию услуг в сфере недвижимости, команда которой состоит из специалистов по жилой и коммерческой недвижимости с многолетним опытом.

Опыт компании исходит от дочерней компании DNB (позже Luminor) банка, занимающейся недвижимостью, DNB Būstas (позже Luminor Būstas). 2019 г. Luminor Būstas был продан, но команда компании продолжает работать в Relist.

Принципы работы компании нарушают традиционную концепцию полного цикла (от - до) одного брокера. Чтобы процесс поиска или продаж был эффективным, на разных этапах работают разные специалисты. Таким образом, вся команда стремится создать максимальную ценность для клиента.