California Select Realty
Таиланд,
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
English
Описание
Наша фирма специализируется на сфере недвижимости, финансов и бизнес-услуг и работает с клиентами по всему миру. Мы помогаем нашим многопрофильным клиентам управлять своим бизнесом как малым, так и крупным, и помогаем им планировать будущее для развития и поддержания своего бизнеса. Мы всегда находимся на переднем крае инновационных решений для наших клиентов во всем мире, особенно на сегодняшнем быстро меняющемся и конкурентном рынке. Наш целенаправленный, инновационный совет поможет вам получить конкурентное преимущество и успешно реализовать свою деятельность в сфере недвижимости на рынках по всему миру.
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