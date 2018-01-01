  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. California Select Realty

California Select Realty

Таиланд,
Поделиться с помощью:
QR
California Select Realty
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English
Описание

Наша фирма специализируется на сфере недвижимости, финансов и бизнес-услуг и работает с клиентами по всему миру. Мы помогаем нашим многопрофильным клиентам управлять своим бизнесом как малым, так и крупным, и помогаем им планировать будущее для развития и поддержания своего бизнеса. Мы всегда находимся на переднем крае инновационных решений для наших клиентов во всем мире, особенно на сегодняшнем быстро меняющемся и конкурентном рынке. Наш целенаправленный, инновационный совет поможет вам получить конкурентное преимущество и успешно реализовать свою деятельность в сфере недвижимости на рынках по всему миру.

Наши агенты в Таиланде
Nicole Smith
Nicole Smith
Агентства рядом
Phuket Mix
54 объекта
Мы Phuket Rent Mix – 11 лет мы подбираем для своих клиентов наиболее выгодные предложения, полностью соответствующие их ожиданиям и пожеланиям. За эти годы несколько десятков семей с нашей помощью приобрели на Пхукете дом своей мечты.
Easy Invest Estate
16 объектов

EIE.ASIA - Экспертное агентство недвижимости на Пхукете.

В EIE.ASIA Вы гарантированно получите:

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ВЫГОДУ- Наша работа - за столом переговоров получить для Вас лучшие условия!

БЕЗОПАСНОСТЬ - Работаем только с проверенными застройщиками с безупречной репутацией!

0% КОМИССИЮ- Вы не платите за наши услуги! Их оплачивает застройщик

Phuket9
13 объектов

Инвестиции в недвижимость — один из самых надежных способов вложения капитала. Удачно выбранный объект приносит пассивный доход в размере 6% в год. Недвижимость Пхукета дорожает из-за увеличения туристического потока, а также из-за ограничений, связанных со строительством и лимитом земельных ресурсов. Компания Phuket9 профессионально занимается инвестированием, строительством и управлением недвижимостью на Пхукете с 2004 года. В портфолио компании входят отели, кондоминиумы и виллы. Главным преимуществом компании является профессиональное и систематическое исследование рынка недвижимости Пхукета, владение управленческими навыками, а также опыт строительства домов «под ключ».

Green Door Enterprises
21 объект

Русское агентство недвижимости “Green Door Enterprises Co., Ltd” было основано в 2003 году в Паттайе, Таиланд. Мы осуществляем оформление и сопровождение всех сделок с недвижимостью в Паттайе. У нас вы сможете приобрести любой тип недвижимости - от недорогих студий до роскошных квартир в элитных кондоминиумах с абсолютным видом на море, а также дома, земельные участки, отели.

Компания ”Green Door Enterprises Co., Ltd” предлагает полный пакет из консультационных, посреднических и юридических услуг при покупке, продаже и сдаче в аренду объектов недвижимости.

Почему выбирают нас?

на рынке с 2003 г большая база данных знание рынка широкий спектр услуг любой тип недвижимости профессиональные русские сотрудники высокий сервис
InDreams
875 объектов

InDreams Phuket Агентство недвижимости - на Пхукете с 2010 года - офис в Лагуне - продажа недвижимости: 1000+ объектов вторичного рынка + контракты со всеми девелоперами острова - аренда недвижимости: 2000+ объектов от собственников в базе, лучшие цены - партнёрство с агентствами, собственниками, фрилансерами на очень выгодных условиях

Realting.com
Перейти