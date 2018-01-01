Atlantis & Co Sp. z o.o.

Starter House — специализированное агентство недвижимости в Варшаве для мигрантов и предпринимателей из стран СНГ и Балтии. Индивидуальный подход. Подбираем быстро и выгодно любую недвижимость: аренда, покупка, продажа в Варшаве.

Имея в распоряжении обширную базу предложений, мы быстро найдем для вас: квартиру, дом, земельный участок, офис, торговое помещение и многое другое.