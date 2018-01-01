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Atlantis & Co Sp. z o.o.

Польша, ul. Mieszczańska 31/34, Wrocław, 50-201
;
Atlantis & Co Sp. z o.o.
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2022
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Описание

Наша компания работает с 2022 года, мы помогаем клиентам найти и приобрести идеальную недвижимость от застройщиков на польском рынке как для себя так и в инвестиционных целях.

Услуги

Наши услуги включают:

  1. Широкий выбор недвижимости: Мы предлагаем разнообразные объекты недвижимости - квартиры, дома, таунхаусы. Найдём варианты для разных бюджетов и потребностей клиентов.

  2. Долгосрочные отношения: Мы строим долгосрочные отношения с нашими клиентами от момента покупки на этапе "котлована" до ремонта и последующей сдачи недвижимости в аренду.

  3. Консультации и сопровождение: Мы предлагаем профессиональное консультирование и сопровождение на каждом этапе процесса покупки недвижимости. Наши эксперты помогут вам сделать осмотр объектов, оформить документы и провести успешную сделку.

  4. Юридическая проверка: Мы проводим проверку юридической "чистоты" объектов недвижимости, чтобы обеспечить безопасность вашей сделки и избежать возможных проблем в будущем.

  5. Персональный подход: Мы понимаем, что каждый клиент уникален, поэтому мы предлагаем персонализированный подход и индивидуальное внимание к потребностям каждого клиента.

  6. Актуальные рыночные данные: Мы следим за изменениями на рынке недвижимости и предоставляем клиентам актуальную информацию о новых проектах, ценах и трендах в сфере недвижимости.

Мы готовы помочь вам приобрести недвижимость в Польше, чтобы вы могли реализовать ваши жилищные и инвестиционные цели.

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