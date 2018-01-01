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ASN HOMES

Турция, Antalya Konyaalti Liman mah 38 sok Antalya Evleri E blok d.6
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ASN HOMES
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2012
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
www.asn.gen.tr
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Наши агенты в Турции
Наталья Ялчин
Наталья Ялчин
2 объекта
Агентства рядом
Ünal İnşaat antalya
10 объектов

Наша компания  работает в Анталии 10 лет. Мы- агентство недвижимости, где вы всегда сможете найти подходящие вам варианты. Наш опытный и дружелюбный персонал будет рад проконсультировать вас по любым вопросам. Наши два филиала распологаются в Анталии , районы Кепез и Дошемалты. Наше агенство Подберет лучшие для вас варианты недвижимость в любом районе Анталии. У нас имеется большое портфолио с объектами на  любой бюджет.  Вы можете просмотреть наши портфолио на нашем сайте www.unalinsaatantalya.com.  Для Ünal İnşaat Gayrimenkul удовлетворение потребностей клиентов всегда находится на первом месте. Вас сопровождает наш опытный персонал с самого начала и до конца сделки. Его основатель, Али Унал, родился в 1990 году в деревне Тефенни Хасанпаша, Анталия, и окончил факультет инженеров-строителей Университета в  Бурдуре Мехмета Акиф Ерсоя

 

Target real estate investment
7 объектов
Target Real Estate Investment Immigration Co., Ltd. – местная иммиграционная компания, занимающаяся инвестициями в недвижимость и иммиграцией. Мы долгое время сотрудничаем с более чем десятью влиятельными девелоперскими компаниями, чтобы выбрать десятки проектов недвижимости с реальными ценами, высоким качеством и отличной инвестиционной стоимостью по всему Стамбулу. У нас есть профессиональная команда юристов, которая успешно подала заявки по программе натурализации для десятков семей из разных стран мира. Заявления о натурализации, послепродажный сервис, гражданство для Вас и Ваших несовершеннолетних детей. Наше преимущество: - Услуги профессиональных юристов - Услуги профессионального финансового эксперта - Профессиональная служба приема - Услуги профессионального русского переводчика - Полная конфиденциальность - Профессиональная команда по опеке жилья - Осуществление всех предлагаемых нами услуг удаленно, без Вашего присутствия. Target Co., Ltd – первое иммиграционное агентство, созданное на Ближнем Востоке (основано в 1990 году) и на протяжении всех 30 лет, со дня основания, занимающееся иммиграцией. Наше агентство успешно справилось с многочисленными иммиграционными делами. А с момента принятия закона о натурализации в Турции мы так же успешно помогли получить турецкое гражданство десяткам наших клиентов со всего мира.
Keller Williams Platin
1 объект
Keller Williams — международная франчайзинговая компания в сфере недвижимости. В компанию входит более 180.000 агентов по недвижимости, работающих в 1000 офисах по всему миру. Компания была основана в 1983 году Гэри Келлером и Джо Уильямсом с целью построить достойную карьеру, достойный бизнес и достойную жизнь для своих партнеров. С момента своего основания Keller Williams Realty является одной из самых быстрорастущих франшиз в сфере недвижимости. Более того, специалисты по недвижимости обращаются к Keller Williams Realty за коучингом, новыми технологиями и возможностями создания богатства, получая новый взгляд на свой потенциал и мотивацию к карьерному росту.
Kinaci Property
19 объектов

Kınaci Group Constructıon

Мы группа компаний с опытом работы в строительном сегменте и риэлторской деятельности — 30 лет.

До 2021 года было построено и успешно реализовано многочисленное количество объектов недвижимости.

Kınaci Group  имеет партнерские отношения с ведущими турецкими строительными компаниями, в реализации их проектов и совместном строительстве .

Главной задачей нашей компании является постоянное улучшение качества предлагаемых услуг. Мы сами возводим наши объекты, прекрасно разбираемся в строительстве и в строительных материалах, поэтому смело предлагаем объекты, гарантируя их качество.

Благодаря индивидуальному подходу к каждому клиенту, мы стали одной из лучших строительных компаний и агентств недвижимости на Анталийском побережье.

Наши объекты:

Happy Life Homes; Suite Residence; Marmara Residence; Orange Garden Residence; Dolce Vita Residence; Casa Bianca Residence, и еще много других красивых элитных проектов было построено нашей компанией.
eturkey

АО «РоялАдрасан» специализируется на подборе, продаже и аренде турецкой жилой и коммерческой недвижимости: от недорогих квартир до элитных вилл и огромных земельных участков.

Она имеет удивительную историю: основана в Турции выходцем из СНГ Шерикбеком Акимовым в 2002 году, а в 2003 году открылся её филиал в Москве. Шерикбек приехал в Турцию в 1992 году, учиться по специализации «Международный туризм и гостиничный бизнес», и буквально влюбился в эту солнечную, гостеприимную страну.

Хотя, как иностранцу, многое в учёбе ему давалось тяжелее, чем сокурсникам, он закончил один из лучших турецких университетов с отличием и начал работать в риэлторском и гостиничном бизнесе, постигая нюансы профессиональной деятельности и делая карьеру. К открытию собственного дела он подошёл, будучи разносторонним профессионалом, досконально знающим страну, её законы и особенности различных категорий недвижимости.

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