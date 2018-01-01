Anadol property
Konyaalti antalya gursu mah
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2010
Языки общения
English, Türkçe
Веб-сайт
Описание
Наша компания Anadol собственность была основана в 2013 году в городе Анталия
У нас есть более 300 объектов недвижимости для продажи в Анталии, виллы, квартиры, земли, в дополнение к строящимся проектам .
у нас есть хороший опыт и знания о строительных компаниях в Турции, которые позволяют нам выбирать лучшие компании для работы .
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