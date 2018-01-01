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Anadol property

Konyaalti antalya gursu mah
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Anadol property
Напишите нам
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2010
Языки общения
Языки общения
English, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
anadolproperty.net
Описание

Наша компания Anadol собственность была основана в 2013 году в городе Анталия 

У нас есть более 300 объектов недвижимости для продажи в Анталии, виллы, квартиры, земли, в дополнение к строящимся проектам .

у нас есть хороший опыт и знания о строительных компаниях в Турции, которые позволяют нам выбирать лучшие компании для работы .

 

Наши агенты в Турции
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Нам всего 4 года, которые измеряются сотнями довольных и благодарных клиентов. Мы не видим необходимости начислять своей фирме лишних лет для придания «солидности». Наши достижения — не количество лет на плаву, а качество проделанной работы и всегда блестящий результат.

Мы можем смело заверить наших клиентов в том, что в нашей компании работают лучшие сотрудники, имеющие опыт работы у самых надежных застройщиков и в самых крупных агентствах недвижимости на территории Турции. Кроме того, мы работаем только напрямую с надежными застройщиками и собственниками недвижимости, не прибегая к услугам перекупщиков и, тем самым, не начисляя дополнительных комиссионных.

Мы гарантируем ЛУЧШУЮ цену на понравившийся вам объект недвижимости.

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Предлагаем Вам познакомиться с рынком недвижимости в Аланье, получить квалифицированные консультации по всем интересующим Вас вопросам.

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Мы группа компаний с опытом работы в строительном сегменте и риэлторской деятельности — 30 лет.

До 2021 года было построено и успешно реализовано многочисленное количество объектов недвижимости.

Kınaci Group  имеет партнерские отношения с ведущими турецкими строительными компаниями, в реализации их проектов и совместном строительстве .

Главной задачей нашей компании является постоянное улучшение качества предлагаемых услуг. Мы сами возводим наши объекты, прекрасно разбираемся в строительстве и в строительных материалах, поэтому смело предлагаем объекты, гарантируя их качество.

Благодаря индивидуальному подходу к каждому клиенту, мы стали одной из лучших строительных компаний и агентств недвижимости на Анталийском побережье.

Наши объекты:

Happy Life Homes; Suite Residence; Marmara Residence; Orange Garden Residence; Dolce Vita Residence; Casa Bianca Residence, и еще много других красивых элитных проектов было построено нашей компанией.
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Inhouse Global – консалтинговая компания по недвижимости, предлагающая иностранцам услуги по инвестициям и приобретению недвижимости с помощью рофессиональной команды экспертов на протяжении всего процесса покупки и даже после нее. Компания предлагает широкий спектр услуг по недвижимости на многих языках, включая турецкий, английский, русский арабский, персидский и французский.

Мы обслуживаем клиентов по всему миру из наших офисов в 6 разных странах.

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Компания Realty World, основанная в США в 1973 году, является самым быстрорастущим гигантом в сфере недвижимости в США. Для повышения узнаваемости бренда было вложено 1,5 миллиарда долларов США, а ежегодный рост составил 30%.

Расширяя свою деятельность в Турции в 2005 году, Realty World стала самым быстроразвивающимся брендом недвижимости в Турции с ростом, достигнутым в первый год. Realty World Turkey закрепила этот успех, получив приз за самый быстрорастущий бренд среди стран Realty World в течение многих лет, и он достиг более 120 офисов по всей Турции.

Realty World Turkey поддерживает свой рост на Балканах, приобретая права мастер-франшизы в Болгарии и Греции после Турецкой республики Северного Кипра.

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