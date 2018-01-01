  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. ООО "Акрополь СПб" РК "БагИра"

ООО "Акрополь СПб" РК "БагИра"

ул. Расстанная д. 2к2 пом II-1., 192007, Санкт-Петербург Россия
;
ООО "Акрополь СПб" РК "БагИра"
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2003
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.akropol.spb.ru
Мы в соцсетях
Описание

ООО «Акрополь СПб» Риэлторская Компания «БагИра» основана в 2001 году. Действительный член Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Деятельность компании на рынке недвижимости сертифицирована и застрахована.

Ключ успеха компании — наши специалисты. Сегодня мы — это профессиональная риэлторская компания, предоставляющая своим специалистам современные технологии в работе с недвижимостью, которые позволяют профессионально и качественно обслуживать наших клиентов. В 2014 году мы стали победителем ХХ Межрегионального ежегодного общественного конкурса в сфере недвижимости «КАИССА — 2014» в номинации «Лучшая риэлторская компания». Компания является официальным партнером ведущих банков России, таких как «Сбербанк» и «ВТБ 24».

Благодаря накопленному опыту работы нашей фирмы в компании созданы курсы по обучению и повышению квалификации сотрудников. Наши сотрудники проходят обязательное обучение в фирме, в Институте недвижимости, и каждые 3 года проходят аттестацию в Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это гарантирует высокую компетенцию и юридическую грамотность наших специалистов. ООО «Акрополь СПб» РК «БагИра» предоставляет широкий спектр услуг на рынке недвижимости с использованием новейших технологий.

Наши агенты в России
Наталья
Наталья
2 объекта
Агентства рядом
АВЕНТИН - Недвижимость Москвы
2 объекта

Группа компаний "АВЕНТИН" занимает лидирующие позиции в Санкт-Петербурге, Москве и Сочи, где расположены офисы компании. ГК "АВЕНТИН" - лучшая недвижимость трех столиц для проживания и инвестиций. Мы успешно проводим сделки по всей России на основании партнерских соглашений с ведущими риэлторскими компаниями и застройщиками. Более 1000 партнеров, ни одной оспоренной сделки, 27 лет успеха.

WORLD PROPERTY INVEST
13 объектов
Компания World Property Invest с 15-летним опытом работы на международном рынке недвижимости предлагает своим клиентам только уникальные зарубежные проекты недвижимости, интересные, в первую очередь, с инвестиционной точки зрения. Наша компания работает только с проверенными и надежными строительными компаниями. Мы предлагаем проекты недвижимости, которые характеризует: ликвидное расположение; разнообразная инфраструктура; уникальный дизайн; послепродажное обслуживание; выгодные условия приобретения (скидки, рассрочка, кредит). Почему компания WPI: Профессиональная экспертиза проектов недвижимости (оценка рисков); Успешное закрытие большинства сделок с клиентами и инвесторами; Успешное сотрудничество с крупнейшими международными застройщиками, агентствами недвижимости, юридическими компаниями и банками. Наша компания поможет Вам: Выбрать объект недвижимости исходя из индивидуальных пожеланий; добиться для Вас максимально выгодных условий приобретения недвижимости; контролировать ход сделки с застройщиком; сдавать Вашу недвижимость в аренду; продавать Вашу недвижимость.
Illiadi Estate
2 объекта
РБС
190 объектов
«Агентство недвижимости РБС» основано в Саратове 6 сентября 2006 года и является одной из самых динамично развивающихся компаний рынка недвижимости. Мы были одними из первых риэлторских агентств в Саратове, начавшие уделять внимание развитию специализированных направлений: вторичный и первичный рынки, коммерческая недвижимость, аренда жилья, ипотека, рынок домовладений и земли, загородной недвижимости. «Агентство недвижимости РБС», это профессиональный коллектив, состоящий из специалистов, много лет работающих в сфере недвижимости; крупнейшая в городе база данных по всем видам недвижимости Саратова; комплексное обслуживание. Компания оказывает весь спектр услуг в сфере недвижимости. Одновременно, по желанию клиента, компания может взять на себя работу лишь по отдельным этапам, связанным со сделкой, предоставив в остальном свободу действий клиенту. Все услуги оказываются компанией официально, в строгом соответствии с законодательством РФ.
ConPro
1 объект
Фирма создавалась как инвестиционная фирма, были наработки по клиентам, по поставкам оборудования, по экологическим проектам, таким как очистка сточных вод, переработка различных видов отходов. В процессе работы возникло направление зарубежной недвижимости и так как спрос рождает предложение, то направление стало развиваться и в настоящее время занимает большой сегмент в бизнесе. Понятно, что фирма развивалась с подъемами и трудностями. Но фирма является членом Московской Торговой Палаты, участвует в мероприятиях и круглых столах, является членом комитетов. Также участвует в работе Ассоциации Предпринимателей и в движении Семейная реликвия. Целью фирмы является предоставление такого спектра услуг для клиента, чтобы наш клиент стал нашим другом. Принципы работы включает 3К: коммуникабельность и лояльность, конфиденциальность, корректность.
Realting.com
Перейти