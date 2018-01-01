Агентство недвижимости Авеню
Миссия AVÈNUE - создавать новые возможности для бизнеса клиентов, предоставляя качественные услуги на основе профессионализма и уважения.
Специализация агентства недвижимости «Авеню» - коммерческая недвижимость и жилая недвижимость премиум-класса и класса люкс. Накоплен опыт, позволяющий профессионально решать задачи, которые ставят перед нами наши клиенты и партнёры.
- 15 лет успешной работы
- портфель из более 400 объектов
- более 100 постоянных клиентов
Среди наших клиентов – известные представители самых разных областей бизнеса:
- застройщики и девелоперы
- банки и лизинговые компании
- торговые и аптечные сети
- стрит ритейл
- торговые центры
- HORECA
- офисные и бизнес-центры
- предприятия сектора услуг и индустрии красоты и здоровья
«Авеню» - агентство недвижимости нового формата. Кроме традиционного брокериджа площадей мы также предлагаем широкий спектр консалтинговых услуг и услуг по доверительному управлению недвижимостью.
• Брокеридж всех видов коммерческой недвижимости
• Использование криптовалюты при операциях с недвижимостью
• Подготовка и экспертиза документов
• Юридическое сопровождение сделок
• Юридическое и бизнес-консультирование
• Содействие привлечения инвестиций в недвижимость
• Организация аукционов по продаже коммерческой недвижимости
• Разработка концепций для БЦ, ТЦ, ТРЦ и МФК
• Изменение назначения помещений
• Доверительное управление недвижимостью
• Исследование рынка недвижимости, аналитика
• Логистический аудит складов и складских комплексов
• Описание, оптимизация и реинжиниринг бизнес-процессов
Мы знаем бизнес-процессы наших клиентов и рынки, на которых они работают. Предлагаемые нами решения способствуют эффективному развитию их бизнеса.
Совместно с ассоциацией Белфранчайзинг подбираем помещения для пилотных объектов франшиз.