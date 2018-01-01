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Агентство недвижимости Авеню

Беларусь, г. Минск, пр-т Независимости 58В, офис 110
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Агентство недвижимости Авеню
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2016
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
avenue-realestate.by
Описание

Миссия AVÈNUE - создавать новые возможности для бизнеса клиентов, предоставляя качественные услуги на основе профессионализма и уважения.

Специализация агентства недвижимости «Авеню» - коммерческая недвижимость и жилая недвижимость премиум-класса и класса люкс. Накоплен опыт, позволяющий профессионально решать задачи, которые ставят перед нами наши клиенты и партнёры.

  • 15 лет успешной работы
  • портфель из более 400 объектов
  • более 100 постоянных клиентов

Среди наших клиентов – известные представители самых разных областей бизнеса:

  • застройщики и девелоперы
  • банки и лизинговые компании
  • торговые и аптечные сети
  • стрит ритейл
  • торговые центры
  • HORECA
  • офисные и бизнес-центры
  • предприятия сектора услуг и индустрии красоты и здоровья

 

 

Услуги

«Авеню» - агентство недвижимости нового формата. Кроме традиционного брокериджа площадей мы также предлагаем широкий спектр консалтинговых услуг и услуг по доверительному управлению недвижимостью.

• Брокеридж всех видов коммерческой недвижимости
• Использование криптовалюты при операциях с недвижимостью
• Подготовка и экспертиза документов
• Юридическое сопровождение сделок
• Юридическое и бизнес-консультирование
• Содействие привлечения инвестиций в недвижимость
• Организация аукционов по продаже коммерческой недвижимости
• Разработка концепций для БЦ, ТЦ, ТРЦ и МФК
• Изменение назначения помещений
• Доверительное управление недвижимостью
• Исследование рынка недвижимости, аналитика
• Логистический аудит складов и складских комплексов
• Описание, оптимизация и реинжиниринг бизнес-процессов

Мы знаем бизнес-процессы наших клиентов и рынки, на которых они работают. Предлагаемые нами решения способствуют эффективному развитию их бизнеса.

Совместно с ассоциацией Белфранчайзинг подбираем помещения для пилотных объектов франшиз.

Агентства рядом
Агентство недвижимости «КУБ»
143 объекта

Агентство, созданное для решения задач наших заказчиков, работающее, исходя исключительно из потребностей клиентов. Вы хотите — мы делаем. Наша цель — достичь гармонии ваших мыслей в нашем исполнении.

Многие жизненные аспекты человек может освоить самостоятельно, многое можно решить самим, не прибегая к помощи специалистов в той или иной сфере, в том числе купить или продать объект недвижимости. Мы с этим не спорим. Но мы предлагаем взглянуть на процесс действий с недвижимостью с практической точки зрения.

Освобождая себя от рутинных процессов при покупке-продаже объекта недвижимости, доверяя их ведение нам, профессионалам, вы освобождаете себя для своей основной работы, посвящаете себя своим родным и близким, отдыхаете, беззаботно предаетесь сновидениям.

Мы же параллельно дарим Вам следующие преимущества:

Время, которым вы располагаете, не ломая свой привычный уклад жизни. Мы за вас анализируем, обзваниваем, списываемся, договариваемся, передоговариваемся, рисуем, чертим, сочиняем, размещаем, отвечаем на звонки. Вы заняты только самими собою, продолжая зарабатывать и отдыхать.

Оптимальный результат. Гарантируем совершение сделки по максимально выгодной цене в результате профессиональных действий, используя риэлторские навыки, опыт и интуицию. Обеспечиваем принятие выгодных решений в нужное время в правильном месте.

Строссопоглощение. Имея дело с человеческим фактором, всегда приходится переживать много неприятных моментов, выслушивать горы негатива, общаться с неадекватными субъектами. Мы избавляем вас от ненужных встреч, пустых звонков, отсеиваем праздношатающихся туристов и не связываем со случайно попавшими на рынок объектами.

Комфорт. Вы не стоите в очередях, не ищете место для встреч, не висите на телефонах в попытках дозвониться до нужных инстанций, не ходите по кабинетам, не пристаете к прохожим с расспросами, куда идти или как проехать. Мы организовываем ВСЕ процессы с минимальной тратой вашего времени на необходимые процедуры, обеспечиваем слаженность и согласованность всех действий.

Безопасность. Продавцов ограждаем от неадекватных посетителей, организовываем безопасные расчеты за объект, доставляем на служебном транспорте по месту конечной дислокации. Покупателям обеспечиваем юридическую чистоту сделку, проверку истории перехода прав собственности, исключаем риски оспаривания сделки, искореняем возможность претензий на вашу будущую недвижимость.

Профессионализм и узкая специализация — основы любого успешного общества. Доверьте себя нам — агентству недвижимости «Куб».

Сильван-Инвест
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Основной целью при оказании услуг наша компания ставит быстрое и качественное совершение сделок с недвижимостью. Мы также осуществляем постоянный мониторинг рынка для предоставления клиентам актуальных рекомендаций. В настоящее время агентство обладает обширной базой постоянных клиентов как продавцов (арендодателей), так и покупателей (арендаторов) недвижимости.

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Агентство «7 этажей» специализируется на продаже и покупке на первичном и вторичном рынках жилья, коммерческой и загородной недвижимости, а также предоставляет услуги по оценке и аналитике. Высококвалифицированные специалисты агентства осуществляют сопровождение сделок с недвижимостью на всех их этапах.

Со дня основания агентство «7 этажей» характеризует динамичное развитие. Прозрачность отношений с клиентами, включая индивидуальный подход и честное ценообразование — основа доверия клиентов и партнеров.

Активное сотрудничество с крупными банками и строительными компаниями позволяет агентству недвижимости «7 этажей» учитывать и продвигать интересы своих клиентов, выбирать оптимальные пути решения задач, обеспечивать юридическую защиту и сопровождение сделок.

Постоянная работа по расширению видов услуг, опыт и применение новых технологий делают компанию открытым, успешным и уверенным игроком рынка недвижимости.

Оперативное решение задач любой сложности возможно благодаря тесному взаимодействию всех сотрудников агентства.

В 2018 году агенство недвижимости «7 этажей» стало победителем в Конкурсе профессионального мастерства в сфере недвижимости «Вышыня поспеху».

ООО "РиелтКафе"
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Ваша удача начинается у нас! Задаем новые стандарты покупки и продажи жилья на вторичном рынке Беларуси! Наш главный приоритет — это предоставление клиенту полного спектра услуг, связанных с покупкой недвижимости. Мы не просто продаем квадратные метры, мы предлагаем заботу как сервис: от подбора оптимального варианта объекта недвижимости, содействия в привлечении кредитования, полного юридического сопровождения сделки — до помощи при заселении.

На всех этапах клиент окружен вниманием профессионалов самого высокого уровня — в штате компании «РиелтКафе» работают лучшие специалисты рынка недвижимости с большим стажем работы. Мы предлагаем только то, что действительно необходимо для успешной сделки и комфорта клиента. Ничего лишнего! Закажите бесплатную консультацию на дом и убедитесь в том, что мы действительно применяем на практике новый подход к сервису. «РиелтКафе» — это сервис для вас: выгодный, понятный и честный.

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Платформа недвижимости

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