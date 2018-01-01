ADRESMARKET

Это – компания, основанная на партнёрстве с людьми, близкими по духу, готовыми идти вместе к целям и новым результатам. Миссия компании: мы закрываем все вопросы клиентов, связанные с недвижимостью, «под ключ». Мы хотим, чтобы наши клиенты больше проводили свое время со своими близкими, с любимым делом, наслаждались жизнью, а решение вопросов с недвижимостью мы возьмем на себя!
Наш девиз - не надо быстро, надо вовремя.
«Александр-N» уже 25 лет остается лидером на одесском рынке недвижимости, потому что умеет находить индивидуальный подход и нестандартные решения.
В 2011 году компания вышла на новый рубеж в достижении поставленных целей. Главным стало — отшлифовать механизм работы агентства, отсечь все лишнее, не прошедшее испытание кризисом, откристаллизовать до совершенства в работе с клиентами предыдущие достижения «Aлександр-N».
Именно этим было вызвано решение произвести полный ребрендинг агентства. Отныне новый логотип «Aлександр-N» — в виде кристалла (хрустальной пирамиды), что символизирует классическую стабильность, чистоту намерений компании, прозрачность в отношениях с клиентами и совершении сделок.
Мы меняемся только к лучшему. Чтобы оставаться первым, нужно задавать темп, быть на шаг впереди во всем. Мы обновили внешнюю атрибутику и одновременно сохранили все лучшие кадры и качества агентства.
Агентство Недвижимости «FAKTOR» - современная, успешно развивающаяся компания на рынке недвижимости.
За время своего существования, наша компания зарекомендовала себя как надежное, перспективное и активно развивающееся агентство. У нас работают квалифицированные профессионалы с многолетним опытом работы, предоставляя услуги широкого спектра и высокого качества в сфере недвижимости.
Индивидуальный подход, постоянное обучение и развитие персонала, честность и надежность, доверительные партнерские отношения – этим всем руководствуется наше Агентство Недвижимости «ФАКТОР».
Компания Deniz Estate специализируется на продаже курортной недвижимости за рубежом и предоставляет полный сервис в сфере покупки недвижимости в Турции, Испании, Тайланде, Бали, а также на Кипре.
В нашей базе более 700 объектов недвижимости, в том числе от ведущих застройщиков, работа с которыми проверена годами и опытом. Сотни совместно успешных сделок подтверждают профессионализм и гарантии, которые мы предоставляем нашим клиентам.