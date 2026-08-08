O agencji

Orbis Exchange Group jest światowym specjalistą od transakcji walutowych i międzynarodowych z biurami w Londynie, Dubaju i Los Angeles. Dzięki trzydziesięcioletniemu doświadczeniu i ponad 15 miliardom funtów ułatwionych transferów zapewniamy osobom fizycznym, inwestorom i przedsiębiorstwom inteligentne, bardziej kosztowne sposoby przenoszenia pieniędzy przez granice.

Współpracujemy z agentami nieruchomości, deweloperami nieruchomości i platformami inwestycyjnymi na całym świecie jako zaufani partnerzy walutowi, pomagając swoim międzynarodowym klientom z ufnością poruszać się po stronie finansowej transakcji nieruchomości. Czy kupujący nabywa w Wielkiej Brytanii z Singapuru, finansuje willę na Bali z Australii, czy kończy nabycie BTL ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dokonujemy prostego, przejrzystego i znacznie tańszego transferu waluty niż przechodzenie przez bank.

Dla nabywców nieruchomości, zapewniamy:

Konkurencyjne kursy wymiany w 50 + walutach, konsekwentnie lepsze niż banki high-street

Kontrakty terminowe, aby zablokować dzisiejszą stawkę na okres do dwóch lat, ochrona nabywców na off-plan i zaplanowanych zakupów płatności

Dedykowane menedżerów kont dla każdego klienta, nazwany specjalista, a nie call center

Szybkie, bezpieczne transfery międzynarodowe bez ukrytych opłat

Wsparcie dla zakupów za pośrednictwem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i struktur SPV

Konwersja krypto- to- fiat tam, gdzie jest to wymagane

Pełen spokój umysłu: wszystkie płatności są przetwarzane przez w pełni autoryzowanych dostawców płatności FCA- którzy przechowują fundusze klientów w oddzielonych, zabezpieczonych rachunkach

Dla firm oferujemy pełen zestaw rozwiązań walutowych i płatniczych, w tym transferów międzynarodowych, kont wielowalutowych, narzędzi zarządzania ryzykiem i dostępu do instrumentów kredytowych od £5,000 do £60,000,000. Współpracujemy z MŚP w zakresie budownictwa, technologii, łańcucha dostaw, fintech, produkcji żywności i innych, pomagając im w zarządzaniu ekspozycją na FX, zmniejszając koszty płatności transgranicznych i handlu międzynarodowego z zaufaniem.

Nasz program partnerski pozwala agentom nieruchomości i platformom nieruchomości oferować swoim klientom usługę waluty premium jako bezproblemową część ich własnej propozycji, z opłatą odsyłającą dla każdego udanego wprowadzenia.