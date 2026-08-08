Orbis Exchange Group jest światowym specjalistą od transakcji walutowych i międzynarodowych z biurami w Londynie, Dubaju i Los Angeles. Dzięki trzydziesięcioletniemu doświadczeniu i ponad 15 miliardom funtów ułatwionych transferów zapewniamy osobom fizycznym, inwestorom i przedsiębiorstwom inteligentne, bardziej kosztowne sposoby przenoszenia pieniędzy przez granice.
Współpracujemy z agentami nieruchomości, deweloperami nieruchomości i platformami inwestycyjnymi na całym świecie jako zaufani partnerzy walutowi, pomagając swoim międzynarodowym klientom z ufnością poruszać się po stronie finansowej transakcji nieruchomości. Czy kupujący nabywa w Wielkiej Brytanii z Singapuru, finansuje willę na Bali z Australii, czy kończy nabycie BTL ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dokonujemy prostego, przejrzystego i znacznie tańszego transferu waluty niż przechodzenie przez bank.
Dla nabywców nieruchomości, zapewniamy:
Konkurencyjne kursy wymiany w 50 + walutach, konsekwentnie lepsze niż banki high-street
Kontrakty terminowe, aby zablokować dzisiejszą stawkę na okres do dwóch lat, ochrona nabywców na off-plan i zaplanowanych zakupów płatności
Dedykowane menedżerów kont dla każdego klienta, nazwany specjalista, a nie call center
Szybkie, bezpieczne transfery międzynarodowe bez ukrytych opłat
Wsparcie dla zakupów za pośrednictwem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i struktur SPV
Konwersja krypto- to- fiat tam, gdzie jest to wymagane
Pełen spokój umysłu: wszystkie płatności są przetwarzane przez w pełni autoryzowanych dostawców płatności FCA- którzy przechowują fundusze klientów w oddzielonych, zabezpieczonych rachunkach
Dla firm oferujemy pełen zestaw rozwiązań walutowych i płatniczych, w tym transferów międzynarodowych, kont wielowalutowych, narzędzi zarządzania ryzykiem i dostępu do instrumentów kredytowych od £5,000 do £60,000,000. Współpracujemy z MŚP w zakresie budownictwa, technologii, łańcucha dostaw, fintech, produkcji żywności i innych, pomagając im w zarządzaniu ekspozycją na FX, zmniejszając koszty płatności transgranicznych i handlu międzynarodowego z zaufaniem.
Nasz program partnerski pozwala agentom nieruchomości i platformom nieruchomości oferować swoim klientom usługę waluty premium jako bezproblemową część ich własnej propozycji, z opłatą odsyłającą dla każdego udanego wprowadzenia.
💱 Giełda walutowa
Umowy zawierane na miejscu: Kup lub sprzedaj walutę według dzisiejszego kursu natychmiastowego transferu
Kontrakty terminowe: Zablokuj kurs do 2 lat na przyszłe przeniesienie
Zamówienia rynkowe: Ustaw docelową szybkość i automatycznie dokonać transakcji po osiągnięciu
Strategie zarządzania ryzykiem walutowym i zabezpieczeń
🌍 Płatności międzynarodowe
Transfery międzynarodowe przez 50 + waluty do 180 + miejsca przeznaczenia
Szybkie, bezpieczne transfery dnia i dnia następnego
Konta wielowalutowe: posiadać, wysyłać i odbierać w wielu walutach
Lokalne konta o nazwie do otrzymywania płatności międzynarodowych
Płatności grupowe dla przedsiębiorstw dokonujących jednocześnie wielokrotnych transferów
🏢 Rozwiązania biznesowe
Konta korporacyjne FX dla MŚP
Globalne rozwiązania dotyczące wynagrodzeń: Płać za granicą pracowników w lokalnych walutach
Płatności dostawcy w walutach obcych
Zarządzanie walutą importową / eksportową
Narzędzia do zarządzania płynnością i płynnością finansową
Urządzenia kredytowe od 5000 do 60,000.000 funtów
🏠 Transfery własnościowe i osobiste
Transfery nieruchomości o dużej wartości
Wsparcie transferu SPV i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Zaplanowany i zakończony harmonogram płatności
Regularne plany płatności w odniesieniu do dochodów z wynajmu, płatności hipotecznych i kosztów utrzymania
Repatriacja zysków dla zagranicznych inwestorów
Crypto
Konwersje krypto- to- fiat: przeliczane pakiety kryptoburtowe na GBP, EUR, USD i inne waluty
🤝 Partnerstwa
Program partnerstwa dla agentów nieruchomości, księgowych, firm prawniczych, specjalistów ds. relokacji i firm doradczych
Udziały w przychodach i struktury prowizji
Współmarkowe materiały marketingowe
Alternatywne rozwiązania bankowe dla klientów wysokiego ryzyka lub klientów niebędących rezydentami, którzy nie mają dostępu do tradycyjnych rachunków bankowych
🔒 Zgodność i bezpieczeństwo
Wszystkie płatności przetwarzane przez w pełni upoważnionych dostawców płatności FCA-
Fundusze klientów przechowywane w wyodrębnionych, zabezpieczonych rachunkach
Pełna AML / KYC na pokładzie
Wsparcie dla klientów niebędących rezydentami i niemających siedziby