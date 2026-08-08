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Orbis Exchange

Wielka Brytania, Londyn
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Company type
Company type
Agent płatniczy
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2018
Na platformie
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English
Strona internetowa
Strona internetowa
orbis-exchange.com/
Godziny pracy
Teraz zamknięte
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O agencji

Orbis Exchange Group jest światowym specjalistą od transakcji walutowych i międzynarodowych z biurami w Londynie, Dubaju i Los Angeles. Dzięki trzydziesięcioletniemu doświadczeniu i ponad 15 miliardom funtów ułatwionych transferów zapewniamy osobom fizycznym, inwestorom i przedsiębiorstwom inteligentne, bardziej kosztowne sposoby przenoszenia pieniędzy przez granice.

Współpracujemy z agentami nieruchomości, deweloperami nieruchomości i platformami inwestycyjnymi na całym świecie jako zaufani partnerzy walutowi, pomagając swoim międzynarodowym klientom z ufnością poruszać się po stronie finansowej transakcji nieruchomości. Czy kupujący nabywa w Wielkiej Brytanii z Singapuru, finansuje willę na Bali z Australii, czy kończy nabycie BTL ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dokonujemy prostego, przejrzystego i znacznie tańszego transferu waluty niż przechodzenie przez bank.

Dla nabywców nieruchomości, zapewniamy:

  • Konkurencyjne kursy wymiany w 50 + walutach, konsekwentnie lepsze niż banki high-street

  • Kontrakty terminowe, aby zablokować dzisiejszą stawkę na okres do dwóch lat, ochrona nabywców na off-plan i zaplanowanych zakupów płatności

  • Dedykowane menedżerów kont dla każdego klienta, nazwany specjalista, a nie call center

  • Szybkie, bezpieczne transfery międzynarodowe bez ukrytych opłat

  • Wsparcie dla zakupów za pośrednictwem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i struktur SPV

  • Konwersja krypto- to- fiat tam, gdzie jest to wymagane

  • Pełen spokój umysłu: wszystkie płatności są przetwarzane przez w pełni autoryzowanych dostawców płatności FCA- którzy przechowują fundusze klientów w oddzielonych, zabezpieczonych rachunkach

Dla firm oferujemy pełen zestaw rozwiązań walutowych i płatniczych, w tym transferów międzynarodowych, kont wielowalutowych, narzędzi zarządzania ryzykiem i dostępu do instrumentów kredytowych od £5,000 do £60,000,000. Współpracujemy z MŚP w zakresie budownictwa, technologii, łańcucha dostaw, fintech, produkcji żywności i innych, pomagając im w zarządzaniu ekspozycją na FX, zmniejszając koszty płatności transgranicznych i handlu międzynarodowego z zaufaniem.

Nasz program partnerski pozwala agentom nieruchomości i platformom nieruchomości oferować swoim klientom usługę waluty premium jako bezproblemową część ich własnej propozycji, z opłatą odsyłającą dla każdego udanego wprowadzenia.

Usługi

💱 Giełda walutowa

  • Umowy zawierane na miejscu: Kup lub sprzedaj walutę według dzisiejszego kursu natychmiastowego transferu

  • Kontrakty terminowe: Zablokuj kurs do 2 lat na przyszłe przeniesienie

  • Zamówienia rynkowe: Ustaw docelową szybkość i automatycznie dokonać transakcji po osiągnięciu

  • Strategie zarządzania ryzykiem walutowym i zabezpieczeń

🌍 Płatności międzynarodowe

  • Transfery międzynarodowe przez 50 + waluty do 180 + miejsca przeznaczenia

  • Szybkie, bezpieczne transfery dnia i dnia następnego

  • Konta wielowalutowe: posiadać, wysyłać i odbierać w wielu walutach

  • Lokalne konta o nazwie do otrzymywania płatności międzynarodowych

  • Płatności grupowe dla przedsiębiorstw dokonujących jednocześnie wielokrotnych transferów

🏢 Rozwiązania biznesowe

  • Konta korporacyjne FX dla MŚP

  • Globalne rozwiązania dotyczące wynagrodzeń: Płać za granicą pracowników w lokalnych walutach

  • Płatności dostawcy w walutach obcych

  • Zarządzanie walutą importową / eksportową

  • Narzędzia do zarządzania płynnością i płynnością finansową

  • Urządzenia kredytowe od 5000 do 60,000.000 funtów

🏠 Transfery własnościowe i osobiste

  • Transfery nieruchomości o dużej wartości

  • Wsparcie transferu SPV i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  • Zaplanowany i zakończony harmonogram płatności

  • Regularne plany płatności w odniesieniu do dochodów z wynajmu, płatności hipotecznych i kosztów utrzymania

  • Repatriacja zysków dla zagranicznych inwestorów

Crypto

  • Konwersje krypto- to- fiat: przeliczane pakiety kryptoburtowe na GBP, EUR, USD i inne waluty

🤝 Partnerstwa

  • Program partnerstwa dla agentów nieruchomości, księgowych, firm prawniczych, specjalistów ds. relokacji i firm doradczych

  • Udziały w przychodach i struktury prowizji

  • Współmarkowe materiały marketingowe

  • Alternatywne rozwiązania bankowe dla klientów wysokiego ryzyka lub klientów niebędących rezydentami, którzy nie mają dostępu do tradycyjnych rachunków bankowych

🔒 Zgodność i bezpieczeństwo

  • Wszystkie płatności przetwarzane przez w pełni upoważnionych dostawców płatności FCA-

  • Fundusze klientów przechowywane w wyodrębnionych, zabezpieczonych rachunkach

  • Pełna AML / KYC na pokładzie

  • Wsparcie dla klientów niebędących rezydentami i niemających siedziby

Nasi agenci w Wielka Brytania
Patrick Postilll
Patrick Postilll
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