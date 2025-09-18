Q Investements International Ltd

O agencji

Q Investments International Ltd jest siedzibą w mieście Westminster w Londynie. Z ponad 20-letnim doświadczeniem branżowym, specjalizujemy się w sprzedaży luksusowych nieruchomości, zakup-to@-@ let inwestycji, nabywania aktywów i zarządzania nieruchomościami w Wielkiej Brytanii i na arenie międzynarodowej.

Nasze polecane portfolio oferuje high-end apartamenty, nowo wybudowane kamienice, penthouses riverfront, i nieruchomości mieszkalnych w Londynie najbardziej południe-po lokalizacjach takich jak Mayfair, Kensington, Knightsbridge, Marylebone, White City, Westminster, Battersea i Nine Elms. Oferujemy również wyłączny dostęp do nowych wydarzeń, takich jak Trent Park, Hendon Waterside i Royal Arsenal Riverside.

Jesteśmy dumni z świadczenia usług na poziomie VIP, lewarowania zaawansowanych rozwiązań proptech i utrzymania reputacji nieodpartej integralności. Niezależnie od tego, czy jesteś globalnym inwestorem czy lokalnym nabywcą, nasz zespół jest zobowiązany do maksymalizacji zwrotu z inwestycji poprzez strategiczne pozyskiwanie nieruchomości, doradztwo rozwojowe i optymalizację portfela.