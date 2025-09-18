  1. Realting.com
  2. Agencje
  3. Q Investements International Ltd

Q Investements International Ltd

Wielka Brytania, Londyn
;
Zostawić wniosek
Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2020
Na platformie
Na platformie
3 miesiące
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English
Strona internetowa
Strona internetowa
qinvestments.london/
O agencji

Q Investments International Ltd jest siedzibą w mieście Westminster w Londynie. Z ponad 20-letnim doświadczeniem branżowym, specjalizujemy się w sprzedaży luksusowych nieruchomości, zakup-to@-@ let inwestycji, nabywania aktywów i zarządzania nieruchomościami w Wielkiej Brytanii i na arenie międzynarodowej.

Nasze polecane portfolio oferuje high-end apartamenty, nowo wybudowane kamienice, penthouses riverfront, i nieruchomości mieszkalnych w Londynie najbardziej południe-po lokalizacjach takich jak Mayfair, Kensington, Knightsbridge, Marylebone, White City, Westminster, Battersea i Nine Elms. Oferujemy również wyłączny dostęp do nowych wydarzeń, takich jak Trent Park, Hendon Waterside i Royal Arsenal Riverside.

Jesteśmy dumni z świadczenia usług na poziomie VIP, lewarowania zaawansowanych rozwiązań proptech i utrzymania reputacji nieodpartej integralności. Niezależnie od tego, czy jesteś globalnym inwestorem czy lokalnym nabywcą, nasz zespół jest zobowiązany do maksymalizacji zwrotu z inwestycji poprzez strategiczne pozyskiwanie nieruchomości, doradztwo rozwojowe i optymalizację portfela.

Usługi

Nieruchomości Sprzedaż i nabycie

  • Luksusowa sprzedaż mieszkaniowa: apartamenty, penthouses, kamienice

  • Off- plan i new- build property sourcing

  • Strategiczne nabywanie i likwidacja aktywów

  • Inwestycje o wysokiej rentowności

Doradztwo inwestycyjne

  • Struktura portfela i optymalizacja

  • Strategie wejścia na rynek dla inwestorów międzynarodowych

  • Analiza ROI i prognozowanie wzrostu kapitału

  • Dostęp do wyłącznych rozwiązań w strefach głównych Londynu

Zarządzanie nieruchomościami

  • Zarządzanie aktywami mieszkalnymi i komercyjnymi

  • Usługi w zakresie pozyskiwania, kontroli i leasingu

  • Koordynacja utrzymania i sprawozdawczość finansowa

  • Wolny nadzór i bezpieczeństwo nieruchomości

Usługi w zakresie nieruchomości międzynarodowych

  • Ułatwienia w inwestycjach transgranicznych

  • Doradztwo prawne i podatkowe poprzez zaufanych partnerów

  • Wielojęzyczne wsparcie i pomoc w relokacji

  • Globalne listy w ZEA, Europie i rynkach wschodzących

Doradztwo w zakresie nieruchomości

  • Doradztwo rozwojowe dla właścicieli gruntów i budowniczych

  • Badania rynku i studia wykonalności

  • Strategia marki i wprowadzania na rynek nowych rozwiązań

  • Usługi w zakresie wyceny sprzedaży, zapisów i refinansowania

Godziny pracy
Teraz zamknięte
Obecnie w firmie: 21:39
(UTC+1:00, Europe/London)
Poniedziałek
09:00 - 18:00
Wtorek
09:00 - 18:00
Środa
09:00 - 18:00
Czwartek
09:00 - 18:00
Piątek
09:00 - 18:00
Sobota
Dzień wolny
Niedziela
Dzień wolny
Polecam
1 agencja
Nasi agenci w Wielka Brytania
Q Investments International
Q Investments International
Agencje w pobliżu
The Redland Property Group Ltd
Wielka Brytania, City of London
Rok założenia firmy 2019
Nieruchomości mieszkalne 100
Redland Property Group to współpraca najlepszych agentów i deweloperów na całym świecie, którzy spotykają się, aby zapewnić klientowi najlepsze dostępne oferty inwestycji w nieruchomości. Działamy jako środkowi mężczyźni / kobiety, między kupującym a deweloperem, sami nie sprzedajemy ani …
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Języki komunikacji
English
golden house
Wielka Brytania, Londyn
Rok założenia firmy 2014
Wynajem krótkoterminowy 1
Specjaliści firmy GOLDEN HOUSE zapewniają pełen zakres usług w takich obszarach jak: Sprzedaż. Oferujemy szereg rozwiązań dla właścicieli nieruchomości, umożliwiając sprzedaż nieruchomości po najwyższej cenie rynkowej. Nasza metodologia wdrażania opiera się na podstawowych badaniach rynku i …
Zostaw prośbę
Skylight Venture Group
Wielka Brytania, Londyn
Rok założenia firmy 2019
Jesteśmy zespołem profesjonalnych i wykwalifikowanych ekspertów we wszystkich dziedzinach, w których się specjalizujemy. Szczerość i uczciwość są na czele naszych podstawowych wartości.Skylight Venture Group Limited jest międzynarodowym doradcą zbudowanym na trzech głównych sferach: doradztw…
Zostaw prośbę
PRO Silver
TrustPoint
Wielka Brytania, Londyn
Rok założenia firmy 2015
Nowe budynki 1 Nieruchomości mieszkalne 2250 Nieruchomości komercyjne 38
Trust Point International Real Estate Trust Point International Real Estate to wiodąca agencja nieruchomości specjalizująca się w nieruchomościach premium w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Dubaju, Turcji i na Cyprze Północnym. Dzięki stałemu zaangażowaniu w doskonałość zapewniamy fachowe do…
Zostaw prośbę
Powrót do Zostawić wniosek
Realting.com
Udać się