Q Investements International Ltd

Q Investments International Ltd jest siedzibą w mieście Westminster w Londynie. Z ponad 20-letnim doświadczeniem branżowym, specjalizujemy się w sprzedaży luksusowych nieruchomości, zakup-to@-@ let inwestycji, nabywania aktywów i zarządzania nieruchomościami w Wielkiej Brytanii i na arenie międzynarodowej.
Nasze polecane portfolio oferuje high-end apartamenty, nowo wybudowane kamienice, penthouses riverfront, i nieruchomości mieszkalnych w Londynie najbardziej południe-po lokalizacjach takich jak Mayfair, Kensington, Knightsbridge, Marylebone, White City, Westminster, Battersea i Nine Elms. Oferujemy również wyłączny dostęp do nowych wydarzeń, takich jak Trent Park, Hendon Waterside i Royal Arsenal Riverside.
Jesteśmy dumni z świadczenia usług na poziomie VIP, lewarowania zaawansowanych rozwiązań proptech i utrzymania reputacji nieodpartej integralności. Niezależnie od tego, czy jesteś globalnym inwestorem czy lokalnym nabywcą, nasz zespół jest zobowiązany do maksymalizacji zwrotu z inwestycji poprzez strategiczne pozyskiwanie nieruchomości, doradztwo rozwojowe i optymalizację portfela.
Nieruchomości Sprzedaż i nabycie
Luksusowa sprzedaż mieszkaniowa: apartamenty, penthouses, kamienice
Off- plan i new- build property sourcing
Strategiczne nabywanie i likwidacja aktywów
Inwestycje o wysokiej rentowności
Doradztwo inwestycyjne
Struktura portfela i optymalizacja
Strategie wejścia na rynek dla inwestorów międzynarodowych
Analiza ROI i prognozowanie wzrostu kapitału
Dostęp do wyłącznych rozwiązań w strefach głównych Londynu
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie aktywami mieszkalnymi i komercyjnymi
Usługi w zakresie pozyskiwania, kontroli i leasingu
Koordynacja utrzymania i sprawozdawczość finansowa
Wolny nadzór i bezpieczeństwo nieruchomości
Usługi w zakresie nieruchomości międzynarodowych
Ułatwienia w inwestycjach transgranicznych
Doradztwo prawne i podatkowe poprzez zaufanych partnerów
Wielojęzyczne wsparcie i pomoc w relokacji
Globalne listy w ZEA, Europie i rynkach wschodzących
Doradztwo w zakresie nieruchomości
Doradztwo rozwojowe dla właścicieli gruntów i budowniczych
Badania rynku i studia wykonalności
Strategia marki i wprowadzania na rynek nowych rozwiązań
Usługi w zakresie wyceny sprzedaży, zapisów i refinansowania