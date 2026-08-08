O agencji

Nest Invest Global jest międzynarodowym doradcą inwestycyjnym specjalizującym się w starannie dobranych nowych i offplan możliwości nieruchomości na rynkach międzynarodowych wschodzących i rozwijających się.

Współpracujemy bezpośrednio z założonymi deweloperami i właścicielami projektów, aby zidentyfikować możliwości inwestycyjne o silnym potencjale wzrostu kapitału, dochodów z wynajmu i atrakcyjności stylu życia.

Skupiamy się na rynkach, na których uważamy, że inwestorzy mogą uzyskać dostęp do atrakcyjnych możliwości na wcześniejszym etapie rozwoju, w tym do Indonezji, Zanzibaru, Brazylii, Gruzji, Republiki Dominikańskiej, Panamy i innych nowych międzynarodowych miejsc docelowych.

W przeciwieństwie do tradycyjnego portalu nieruchomości, przyjmujemy naukowo-prowadzone podejście do wyboru nieruchomości. Oceniamy rozwój, deweloperów, lokalizacje, struktury inwestycyjne, przewidywane wyniki wynajmu i potencjalne zagrożenia przed przedstawieniem możliwości naszym klientom.

Współpracujemy również z międzynarodowymi agentami zajmującymi się nieruchomościami, pośrednikami i profesjonalnymi partnerami, zapewniając dostęp do wybranych rozwiązań zagranicznych i atrakcyjnych struktur prowizji partnerów.

Nasz cel jest prosty: uczynić międzynarodowe inwestycje w nieruchomości bardziej przejrzystymi, dostępnymi i profesjonalnie zarządzanymi dla inwestorów.