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Nest Invest global

Wielka Brytania, Greater London
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Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2011
Na platformie
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English
Strona internetowa
Strona internetowa
www.nestinvest.global
Godziny pracy
Teraz zamknięte
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O agencji

Nest Invest Global jest międzynarodowym doradcą inwestycyjnym specjalizującym się w starannie dobranych nowych i offplan możliwości nieruchomości na rynkach międzynarodowych wschodzących i rozwijających się.

Współpracujemy bezpośrednio z założonymi deweloperami i właścicielami projektów, aby zidentyfikować możliwości inwestycyjne o silnym potencjale wzrostu kapitału, dochodów z wynajmu i atrakcyjności stylu życia.

Skupiamy się na rynkach, na których uważamy, że inwestorzy mogą uzyskać dostęp do atrakcyjnych możliwości na wcześniejszym etapie rozwoju, w tym do Indonezji, Zanzibaru, Brazylii, Gruzji, Republiki Dominikańskiej, Panamy i innych nowych międzynarodowych miejsc docelowych.

W przeciwieństwie do tradycyjnego portalu nieruchomości, przyjmujemy naukowo-prowadzone podejście do wyboru nieruchomości. Oceniamy rozwój, deweloperów, lokalizacje, struktury inwestycyjne, przewidywane wyniki wynajmu i potencjalne zagrożenia przed przedstawieniem możliwości naszym klientom.

Współpracujemy również z międzynarodowymi agentami zajmującymi się nieruchomościami, pośrednikami i profesjonalnymi partnerami, zapewniając dostęp do wybranych rozwiązań zagranicznych i atrakcyjnych struktur prowizji partnerów.

Nasz cel jest prosty: uczynić międzynarodowe inwestycje w nieruchomości bardziej przejrzystymi, dostępnymi i profesjonalnie zarządzanymi dla inwestorów.

Usługi
  • Międzynarodowe inwestycje w nieruchomości
  • Sprzedaż nieruchomości Off- Plan
  • Nowa sprzedaż nieruchomości
  • Wille inwestycyjne & Apartamenty
  • Branded Residences & Hotel- Managed Właściwości
  • Wysokowydajne właściwości wynajmu wakacyjnego
  • Nieruchomości Inwestycje Due Diligence
  • Programista & Rozwój Ocena
  • Analiza możliwości inwestycyjnych
  • Międzynarodowy budynek portfolio nieruchomości
  • Deweloper Finance & Elastyczne Struktura płatności
  • Gwarantowane szanse na czynsz
  • Międzynarodowe konsultacje inwestycyjne w zakresie własności
  • Inwestycje w nieruchomości dla kupców zagranicznych
  • Międzynarodowe partnerstwa agentów i pośredników
  • Property Referral & Co- Brokerage Szanse

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