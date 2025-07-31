  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Ras Al Khaimah
  Kompleks mieszkalny Radisson Blu: A Premium Hotel and Branded Residences in RAK Central.

Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
od
$306,000
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
12
ID: 33351
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 14.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Ras al-Chajma
  • Miasto
    Ras Al Khaimah

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Radisson Blu Hotel & Residences: A Premium Hotel and Branded Residences in RAK Central

Skontaktuj się z nami, aby zarezerwować najlepsze partie podczas miękkiego startu!

Radisson Blu Hotel & Residences znajduje się w samym sercu centrum kultury i biznesu RAK Central.

To idealne połączenie hotelu premium i markowych rezydencji, gdzie luksus spełnia wartość inwestycyjną.

Twoja kluczowa zaleta i idealna inwestycja:

  • Prestiż marki: Silna międzynarodowa marka gwarantuje wysoki popyt i status.
  • Pierwsza lokalizacja: Rezydencje znajdują się w epicentrum RAK Central.
  • Dochody pasywne: Możliwość generowania dochodu z czynszu (zarządzanego przez Radisson Blu Hotel) i wzrostu kapitału.

Kluczowe cechy projektu

361 pokoi w jednym kompleksie z hotelem.
222 rezydencje pod marką Radisson Blu.

Pozostałości:

  • Cena: od 1,1 mln do 3,2 mln AED
  • Powierzchnia: od 43,8 m kw do 127,7 m kw
  • Lokalizacja: RAK Central, Ras Al Khaimah
  • Typy apartamentów:
  • Studio
  • 1-3 pokojowe apartamenty

Pokoje hotelowe:

  • Cena: od 1,3 mln do 3,0 mln AED
  • Powierzchnia: od 48 m kw do 119.8 m kw
  • Rozmieszczenie: Al Marjan Wyspa, Ras Al Khaimah
  • Typy apartamentów:
  • Studio
  • 1-2 pokojowe apartamenty

Apartament Stan: W pełni umeblowany
Data dostawy: Q4 2029

70 / 30 Plan płatności:

Wpłata: 20%
Bezinteresowne raty: Q4 2029

  • 10% - przy rezerwacji
  • 60% - podczas budowy
  • 30% - po zakończeniu budowy

Metody płatności:

  • Transfery bankowe
  • Kryptowaluta - USDT, BTC, ETH
  • Akceptujemy gotówkę w Rosji - ruble, euro, dolary

Infrastruktura i udogodnienia
Radisson Mieszkańcy Blu mają dostęp do:

  • 5 restauracji i barów
  • SPA
  • Siłownia
  • Taras na dachu i bar przy basenie
  • Sale konferencyjne
  • Kids Club
  • Lounge areas
  • Parking podziemny
  • 24 / 7 bezpieczeństwa i wiele więcej

Skontaktuj się z nami, aby zarezerwować najlepsze partie podczas miękkiego startu!

Lokalizacja na mapie

Edukacja
Jedzenie i picie

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Kompleks mieszkalny Radisson Blu: A Premium Hotel and Branded Residences in RAK Central.
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Realting.com
Udać się
