Kompleks mieszkalny Radisson Blu: A Premium Hotel and Branded Residences in RAK Central.

Radisson Blu Hotel & Residences: A Premium Hotel and Branded Residences in RAK Central
Skontaktuj się z nami, aby zarezerwować najlepsze partie podczas miękkiego startu!
Radisson Blu Hotel & Residences znajduje się w samym sercu centrum kultury i biznesu RAK Central.
To idealne połączenie hotelu premium i markowych rezydencji, gdzie luksus spełnia wartość inwestycyjną.
Twoja kluczowa zaleta i idealna inwestycja:
- Prestiż marki: Silna międzynarodowa marka gwarantuje wysoki popyt i status.
- Pierwsza lokalizacja: Rezydencje znajdują się w epicentrum RAK Central.
- Dochody pasywne: Możliwość generowania dochodu z czynszu (zarządzanego przez Radisson Blu Hotel) i wzrostu kapitału.
Kluczowe cechy projektu
361 pokoi w jednym kompleksie z hotelem.
222 rezydencje pod marką Radisson Blu.
Pozostałości:
- Cena: od 1,1 mln do 3,2 mln AED
- Powierzchnia: od 43,8 m kw do 127,7 m kw
- Lokalizacja: RAK Central, Ras Al Khaimah
- Typy apartamentów:
- Studio
- 1-3 pokojowe apartamenty
Pokoje hotelowe:
- Cena: od 1,3 mln do 3,0 mln AED
- Powierzchnia: od 48 m kw do 119.8 m kw
- Rozmieszczenie: Al Marjan Wyspa, Ras Al Khaimah
- Typy apartamentów:
- Studio
- 1-2 pokojowe apartamenty
Apartament Stan: W pełni umeblowany
Data dostawy: Q4 2029
70 / 30 Plan płatności:
Wpłata: 20%
Bezinteresowne raty: Q4 2029
- 10% - przy rezerwacji
- 60% - podczas budowy
- 30% - po zakończeniu budowy
Metody płatności:
- Transfery bankowe
- Kryptowaluta - USDT, BTC, ETH
- Akceptujemy gotówkę w Rosji - ruble, euro, dolary
Infrastruktura i udogodnienia
Radisson Mieszkańcy Blu mają dostęp do:
- 5 restauracji i barów
- SPA
- Siłownia
- Taras na dachu i bar przy basenie
- Sale konferencyjne
- Kids Club
- Lounge areas
- Parking podziemny
- 24 / 7 bezpieczeństwa i wiele więcej
