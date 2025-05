Kompleks mieszkalny New Amberhall Residence with swimming pools close to parks and international schools, JVC, Dubai, UAE

Odkryj Binghatti Amberhall - nowy symbol luksusu i nowoczesnego stylu życia w Jumeirah Village Circle (JVC). Projekt mieszkalny oferuje 630 eleganckich rezydencji, w tym studia, apartamenty z 1 i 2 sypialniami. Okna otwierają zapierające dech w piersiach panoramiczne widoki malowniczej okolicy JVC. Innowacyjna architektura, elegancki design i premium materiały wykończeniowe podkreślają status i prestiż projektu.

Binghatti Amberhall jest stworzony dla tych, którzy cenią styl, wygodę i jakość życia. Do dyspozycji mieszkańców są: baseny dla dzieci i dorosłych, gdzie można zrelaksować się po pracowitym dniu, nowoczesne obszary fitness i ścieżki joggingowe, co pozwala na utrzymanie kondycji, a także odkryty przestrzeń rekreacyjna, która jest idealna na rozrywkę w łonie rodziny i przyjaciół.

Ułatwienia:

baseny dla dzieci i dorosłych

zewnętrzne pomieszczenia rekreacyjne

tory joggingowe

obszar jogi

zapierające dech w piersiach widoki na otoczenie JVC

lokalizacja w pobliżu międzynarodowych szkół i parków

Zakończenie - 1. kwartał 2026 r.

Plan płatności: 70 / 30, 50 / 50

70 / 30 (15% zniżki)

20% - płatność zaliczkowa

50% - podczas budowy (płatności miesięczne i kwartalne)

30% - po zakończeniu

50 / 50 (18% zniżki)

50% - płatność w dół

20% - podczas budowy (płatności miesięczne i kwartalne)

30% - po zakończeniu

Cechy mieszkania

Kuchnia tylko, jeśli klient chce to umeblowane to będzie to dodatkowy koszt

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Położony w samym sercu JVC, Binghatti Amberhall zapewnia niezrównaną wygodę i dostępność. Bliskość do Circle Mall i kluczowych miejsc w mieście, takich jak Dubai Hills, Palm Jumeirah i Dubai Marina, sprawiają, że ten projekt jest idealnym miejscem do komfortowego życia. Ze względu na wygodny dostęp do Al Khail Road (E44), Hessa Street i Sheikh Zayed Road (E311), można łatwo dostać się do każdego obszaru Dubaju.

Jumeirah Village Koło to rozwijający się obszar mieszkalny z przemyślaną infrastrukturą, która łączy przytulne życie kraju i udogodnienia megapolis. Są tu parki, szkoły, przedszkola, centra handlowe, restauracje i placówki medyczne. Obszar słynie z cichej atmosfery, dobrze rozwiniętej infrastruktury społecznej, a także dużych możliwości rekreacji i rozrywki, co czyni go jednym z najbardziej wysuniętych miejsc dla życia i inwestycji.