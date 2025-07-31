Kompleks mieszkalny Binghatti Cullinan

Binghatti Cullinan to luksusowy wielofunkcyjny projekt firmy Binghatti w Al Jaddafie.



Binghatti Cullinan to luksusowy wielofunkcyjny projekt firmy Binghatti, położony w prestiżowej społeczności Al Jaddaf. Kompleks obejmuje podziemny poziom, parter, cztery poziomy podium, czternaście pięter mieszkalnych i dach.



Infrastruktura kompleksu Binghatti Cullinan:

- Basen do odpoczynku i pływania;

- Wyposażona siłownia;

- Obszar sportowy dla aktywnych działań;

- Obszary odpoczynku i opieki społecznej, gdzie mieszkańcy mogą cieszyć się pokojem i komfortem

- Parking podziemny i bezpieczny dostęp do okolicy.



Lokalizacja i dojazd:

Binghatti Cullinan znajduje się w Al Jaddaf, zaledwie 5 minut od Wasl Club, 8 minut od Wafi Mall oraz 10 minut od Festival City Center, The Dubai Mall, lotniska DXB i Muzeum Przyszłości. Lokalizacja ta zapewnia wygodny dostęp do obiektów handlowych, kulturalnych i transportowych miasta.



Skontaktuj się z nami w celu uzyskania porady i zorganizowania widoki na ten ekskluzywny apartament i przestrzeni handlowej w Binghatti Cullinan.