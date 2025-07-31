Kompleks mieszkalny Binghatti Cullinan

  1. Realting.com
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$232,300
;
20
ID: 33009
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    21

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Русский Русский

Binghatti Cullinan to luksusowy wielofunkcyjny projekt firmy Binghatti w Al Jaddafie.

Binghatti Cullinan to luksusowy wielofunkcyjny projekt firmy Binghatti, położony w prestiżowej społeczności Al Jaddaf. Kompleks obejmuje podziemny poziom, parter, cztery poziomy podium, czternaście pięter mieszkalnych i dach.

Infrastruktura kompleksu Binghatti Cullinan:
- Basen do odpoczynku i pływania;
- Wyposażona siłownia;
- Obszar sportowy dla aktywnych działań;
- Obszary odpoczynku i opieki społecznej, gdzie mieszkańcy mogą cieszyć się pokojem i komfortem
- Parking podziemny i bezpieczny dostęp do okolicy.

Lokalizacja i dojazd:
Binghatti Cullinan znajduje się w Al Jaddaf, zaledwie 5 minut od Wasl Club, 8 minut od Wafi Mall oraz 10 minut od Festival City Center, The Dubai Mall, lotniska DXB i Muzeum Przyszłości. Lokalizacja ta zapewnia wygodny dostęp do obiektów handlowych, kulturalnych i transportowych miasta.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania porady i zorganizowania widoki na ten ekskluzywny apartament i przestrzeni handlowej w Binghatti Cullinan.

Lokalizacja na mapie

Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Kompleks mieszkalny Binghatti Cullinan
od
$232,300
Najnowsze wiadomości w Emiraty Arabskie
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
31.07.2025
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
20.06.2025
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
13.01.2025
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
24.12.2024
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
18.12.2024
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
17.10.2024
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
01.10.2024
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
Wyświetlić wszystkie publikacje