Terra Golf Collection by Taraf

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €2,12M

Poddaj się: 2027

Royal BIP Real Estate Brokers z przyjemnością oferuje swoim klientom niesamowite wille z 4 sypialniami, położone w The Oasis, znanej jako Palmiera Villa firmy Emaar Najważniejsze informacje; Położony w prywatnym kurorcie w The Oasis w Dubaju Strategicznie zlokalizowany, zapewniający łatwy dostęp do głównych tras transportowych i kluczowych miejsc docelowych w Dubaju Wnętrza są tworzone przez znanych projektantów, obiecując eleganckie i stylowe przestrzenie mieszkalne Dostępna światowej klasy strefa udogodnień, zapewniająca mieszkańcom różne opcje relaksu Otoczony bujną zielenią i pięknymi płynącymi drogami wodnymi, tworząc naturalny i malowniczy krajobraz Udogodnienia i wyposażenie; 4 sypialnie 5 kąpieli Nieumeblowane BUA; 6 261 Sqft Pokój kierowcy Pokój gościnny Pokój pokojowy Powierzchnia sklepu Pokój proszkowy Pralnia Podnieś Pokaż kuchnię Salon dachowy 2 Parking Balkon / taras Trawnik Basen Siłownia Obszar grilla Gniazdo gastronomiczne i detaliczne Restauracja i kawiarnia Bezpieczeństwo 24/7 Dostęp do plaży Tor rowerowy, joggingowy i biegowy Plac zabaw dla dzieci Basen dla dzieci Sąd sportowy Aktywność wodna Centrum fitness Joga i medytacja Bliskie sąsiedztwo; Miasto sportu – 3,6 km Remraam – 3,8 km Dubai Production City – 3,9 km Wzgórza Zwycięstwa – 4,0 km Aby uzyskać więcej informacji i obejrzeć, zadzwoń: Pan MOEEN AHMAD pod adresem Royal B I P Real Estate Brokers jest wiodącą firmą specjalizującą się w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi oraz zapewnia swoim właścicielom rozwiązania ONE STOP/właściciele i inwestorzy, aby osiągnąć pożądane rezultaty. Jesteśmy zawsze gotowi pomagać naszym klientom w każdym aspekcie wyszukiwania i finalizacji transakcji sprzedaży nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych, budynki i działki z aktualną znajomością rynku nieruchomości i prawa UAE. Royal B I P Brokerzy nieruchomości są zarejestrowani w Urzędzie Regulacji Nieruchomości ( RERA ) Nie. 28284