Cudzoziemcy przeprowadzający się na pobyt stały częściej kupują mieszkania w Akrze. Jest to stolica kraju, w której jest wszystko, czego potrzeba do stałego pobytu, pracy i rekreacji.

Jeśli nieruchomość jest kupowana w celu późniejszego wynajmu, oprócz Akry warto rozważyć Kumasi. To trzymilionowa metropolia, w której zawsze jest zwiększony popyt na mieszkania i domy na wynajem.