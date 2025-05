Kompleks mieszkalny Apartments in the Hill Views residence with a pool and tennis court near Dubai Hills Mall in Dubai Science Park/Al Barsha South area, Dubai

Hill Views to projekt mieszkalny w samym sercu Dubai Science Park. Kompleks obejmuje 764 luksusowe rezydencje. Przestronne studio i apartamenty z 1-2 sypialniami są dostępne. Wyśmienity design spełnia tu nowoczesne technologie i tworzy atmosferę, która inspiruje do codziennych wyzwań.

Każdy apartament posiada okna podłogowe do sufitu, wypełniając pokój naturalnym światłem i umożliwiając mieszkańcom cieszyć się zapierające dech w piersiach widoki.

Apartamenty są wyposażone tylko w kuchnie z wysokiej jakości wbudowanych urządzeń, które stają się niezaprzeczalną przewagą dla współczesnych mieszkańców. Koncepcja ta pozwala łatwo zrealizować pomysły projektanta, tworząc unikalną przestrzeń, z odzwierciedleniem stylu i smaków. Zamiast standardowego zestawu mebli, masz możliwość umeblowania każdego pokoju według własnego uznania.

Projekt oferuje szeroki wachlarz udogodnień dla potrzeb mieszkańców. Będziesz miał do dyspozycji kort tenisowy. Wspaniałe miejsce do grillowania pozwoli Ci spędzić czas z bliskimi na zewnątrz, a duży basen stanie się idealnym miejscem do relaksu w gorące dni. Istnieją siłownie i boiska sportowe, odkryty obszar jogi wśród zieleni dla tych, którzy lubią fitness.

Ponadto projekt oferuje różne punkty sprzedaży detalicznej i restauracje, które umożliwiają korzystanie z różnych dań i zakupów bez opuszczania terytorium kompleksu. Piękne parki w społeczności tworzą cichą atmosferę i zapewniają idealne warunki do wypoczynku na świeżym powietrzu.

Korzyści

kort tenisowy

grill

basen

siłownia wewnętrzna

boisko sportowe na zewnątrz

liczne parki w pobliżu

Zakończenie - 1. kwartał 2026 r.

Plan płatności (70 / 30).

Wyposażenie i wyposażenie w domu

Tylko kuchnia.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Dubai Science Park (DSP) znajduje się w samym sercu Dubaju, zapewniając łatwy dostęp do głównych autostrad i międzynarodowych lotnisk, co ułatwia logistykę i podróże służbowe. DSP oferuje również wysokiej jakości infrastrukturę, w tym nowoczesne pomieszczenia biurowe. Bliskość do różnych obiektów kulturalnych i rozrywkowych Dubaju sprawia, że ten obszar nie tylko biznes, ale również atrakcyjne miejsce do życia.