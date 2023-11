Furnished apartments in a high-rise residence Nobles Towers, close to Burj Khalifa and Jumeirah Beach, Business Bay, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €164,082

36–70 m² 2

Poddaj się: 2026

Nieruchomości w Dubaju z pełnym wsparciem prawnym. Pomoc w transferze środków. Bezpłatny wybór nieruchomości. - Prowizja dla naszych klientów 0% ( prowizja jest wypłacana przez dewelopera ); - bezpłatne zarządzanie nieruchomościami; - nieoprocentowana rata na okres do 7 lat; - Tylko doświadczeni brokerzy; - Pełna obsługa transakcji; - Ochrona prawna transakcji; - doświadczenie zawodowe powyżej 15 lat; - Pomoc w uzyskaniu miejsca zamieszkania i relokacji; - rekompensata w wysokości 50% cła państwowego; - brokerzy w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Gruzji, Turcji, Tajlandii, Białorusi, Kazachstanie i innych krajach; - Pokazujemy obiekt osobiście lub online; - Uprzywilejowany partner ponad 50 programistów na całym świecie! Elitz 2 przez Dunaj z Dunaju Właściwości — najnowsza faza projektu Elitz w Jumeirah Village Circle. Projekt jest rozwijany przez jednego z popularnych programistów w Dubaju — przez Danube Properties. Luksusowa szklana fasada budynku stanie się nowym centrum uwagi w okolicy. Kompleks obejmie dwie wieże o wysokości 39 i 45 pięter mieszkalnych, piwnicę i podziemne podłogi połączone podium o 4 poziomach. Kupujący są proszeni o wybranie nieruchomości z różnych opcji studia i apartamentu z 1 – 3 sypialniami. Udogodnienia i korzyści: Elitz 2 by Danube zapewnia przyszłym mieszkańcom możliwość skorzystania z ponad 40 opcji najwyższej jakości udogodnień i usług, w tym: przedszkola, kina na świeżym powietrzu, luksusowego centrum biznesowego, kawiarni, rodzinne wakacje, plac zabaw dla dzieci, zajęcia wodne, salon z cygarami, miejsce do grillowania, tropikalny prysznic, strefa rekreacyjna, biblioteka, zbiorniki wodne, kabiny wypoczynkowe, pokój wielofunkcyjny, siłownie wewnętrzne i zewnętrzne, aqua fitness, strefa skoków trampoliny, strefa wspinaczkowa, boisko do krykieta. Lokalizacja: 5 – 15 minut - Dubai Sports City, Dubai Butterfly Garden, Miracle Garden, Ibn Battle Mall 20 – 30 minut - Mall of Emirates, Dubai Marina, Downtown Dubai International Airport ( DXB ) Ta lokalizacja kompleksu sugeruje, że mieszkańcy mogą łatwo dotrzeć do innych części Dubaju, w tym do dzielnic biznesowych, centrów handlowych i centrów rozrywki. Czas podróży do popularnego miejsca zakupów — Mall of Emirates zajmuje nie więcej niż kwadrans samochodem. Śnieżnobiałe plaże i prestiżowe promenady w Dubai Marina znajdują się nieco ponad 20 minut od hotelu. Podróż na międzynarodowe lotnisko w Dubaju ( DXB ) zajmie około pół godziny od Elitz 2 przez kompleks Dunaju. Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy za darmo! Zapewnijmy opcje planowania!