Luma22 TownX

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €176,164

42 m² 1

Poddaj się: 2023

Pomoc w uzyskaniu statusu rezydenta. Bezpłatny wybór nieruchomości. Wsparcie prawne w prezencie! Mayas Geneva – nowy kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Jumeirah Village Circle. Klasyczny projekt budowy niskich budynków w Dubaju stanie się prawdziwą dekoracją społeczności i stworzy maksymalne komfortowe warunki życia dla przyszłych mieszkańców. Architektura kompleksu mieszkalnego jest dość rozpoznawalna w Dubaju: łączy tradycyjne motywy arabskie przeniesione na nowoczesny sposób. Projekt prezentuje szeroki wybór rezydencji: są to przemyślane i funkcjonalne studia, apartamenty z 1-3 sypialniami, a także dwupoziomowe z 2 sypialniami. Ważną cechą rezydencji – są przemyślane i funkcjonalne układy, które doskonale uzupełniają doskonałe wykończenia wysokiej jakości. Mieszkańcy będą mogli cieszyć się nie tylko doskonałą lokalizacją, ale także przyzwoitym poziomem życia we własnych mieszkaniach. Mieszkańcom oferuje się szeroką gamę dodatkowych udogodnień, które zwiększają komfort i jakość życia: - Dobrze utrzymane lobby z miejscem do relaksu; - Siłownia z nowoczesnym sprzętem; - Pula nieskończoności. - Strefa grillowa. - Place zabaw dla dzieci. - Parking na rowery i ścieżki rowerowe. - Parki i przestrzenie krajobrazowe do spacerów. Pięciopiętrowy kompleks mieszkaniowy ma doskonałą lokalizację. Po pierwsze, doskonałe widoki na okolicę i malownicze parki obficie nasycone zielenią otwarte z okien. Po drugie, w ciągu zaledwie kilku minut mieszkańcy będą mogli dostać się na kluczowe autostrady i dostać się do dowolnych obszarów Dubaju. Atrakcyjność ekonomiczna: - Komisja 0%; - Wiza rezydenta na okres do 10 lat z prawem do przedłużenia; - Zwrot z inwestycji z 7%; - nieoprocentowany plan ratalny; - wysokie zapotrzebowanie najemców; - Tylko wiarygodni programiści; - Bezpieczna oferta. Plus praca z nami: - Gwarantujemy bezpieczne transakcje przy pełnym wsparciu prawnym. - Wybierzemy dla Ciebie najlepsze obiecujące przedmioty do inwestycji i życia. - Opowiedzmy ci wszystko o rynku nieruchomości, o życiu w Dubaju. - Przeprowadzimy bezpłatną konsultację i zaoszczędzimy czas na znalezieniu odpowiednich opcji i zakupie. - Pracujemy bez prowizji. Zapewnimy ci bezpieczną ofertę z deweloperem. Zapewniamy wsparcie prawne!