Domy na sprzedaż w Maroko

Marrakesz-Safi
4
Tanger-Tetuan-Al Husajma
3
11 obiektów total found
Willa w El Jadida Province, Maroko
Willa
El Jadida Province, Maroko
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 025 m²
$3,34M
Dom 6 pokojów w Essaouira Province, Maroko
Dom 6 pokojów
Essaouira Province, Maroko
Sypialnie 6
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
This hotel enjoys a unique location: on the front line of the ramparts of Essaouira's UNESCO…
$735,600
Willa 4 pokoi w Tiznit Province, Maroko
Willa 4 pokoi
Tiznit Province, Maroko
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
$743,000
Ness Wii Market
Willa w Casablanca, Maroko
Willa
Casablanca, Maroko
Sypialnie 4
Liczba kondygnacji 2
For sale is a magnificent modern and unusual villa of 630 m2, located close to the water par…
$1,09M
Willa w Tangier, Maroko
Willa
Tangier, Maroko
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 900 m²
Exceptional villa located in a quiet area, just a stone's throw from the Kasbah of Tangier a…
$6,80M
Willa w Tiznit Province, Maroko
Willa
Tiznit Province, Maroko
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
$743,000
Century 21
Dom 18 pokojów w Tanger, Maroko
Dom 18 pokojów
Tanger, Maroko
Pokoje 18
Powierzchnia 980 m²
Liczba kondygnacji 3
Cena na żądanie
Willa w Marrakesz-Safi, Maroko
Willa
Marrakesz-Safi, Maroko
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Your agency Espace Home Immobilier offers you this villa of 600 m² with a beautiful plot of …
$2,06M
Bliźniak 5 pokojów w Tangier, Maroko
Bliźniak 5 pokojów
Tangier, Maroko
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Two semi-detached houses with gardens for sale in the popular Marchand area of Tangier. One …
$4,03M
Verna
Willa 9 pokojów w Marrakesz, Maroko
Willa 9 pokojów
Marrakesz, Maroko
Pokoje 9
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 12 000 m²
Liczba kondygnacji 1
$3,86M
Willa 9 pokojów w caidat dOulad Hassoune, Maroko
Willa 9 pokojów
caidat dOulad Hassoune, Maroko
Pokoje 9
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 11 000 m²
Liczba kondygnacji 2
Palmpy Grove
$3,28M
Typy nieruchomości w Maroko.

wille

Parametry nieruchomości w Maroko

Tanie
Luksusowe
