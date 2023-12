New villas surrounded by green parks, gardens, lakes and lagoons, Dubailand, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

Cena na żądanie

Poddaj się: 2023

Jeden Półksiężyc będzie zlokalizowany na Wschodnim Półksiężycu Palm Jumeirah, który jest sztuczną wyspą zaprojektowaną w kształcie palmy z 3-milowym pniem i liśćmi. Rozwój będzie oferował łatwe połączenia drogowe z wieloma zajęciami rozrywkowymi. Podróż do Dubai Marina zajmie mniej niż 25 minut, a do centrum Dubaju i Business Bay można dotrzeć w ciągu 45 minut. Mieszkańcy One Crescent skorzystają z szerokiej gamy modnych restauracji położonych w okolicy, w tym restauracji Moana Seafood, LAO Dubai, restauracji Mekong w Anantara i innych. Czas podróży z One Crescent na Atlantis zajmie około 5 minut, a Nakheel Mall i The View at The Palm Tower, która oferuje 360-stopniowy widok na Zatokę, Palm Jumeirah, Dubai Marina i panorama Dubaju potrwają 15 minut samochodem. Zostanie właścicielem jedynej w swoim rodzaju rezydencji w One Crescent pozwoli ci doświadczyć wyjątkowego stylu życia przypominającego ośrodek, nieporównywalny z tym, z łatwym dostępem do kluczowych lokalizacji w Palm Jumeirah i reszcie emiratu. Ograniczona liczba rezydencji, luksusowe udogodnienia oferowane na terenie nadmorskiego pola golfowego, a także członkostwo w prestiżowym polu golfowym zostaną docenione przez każdego, kto ceni luksus, kunszt, prywatność i komfort.