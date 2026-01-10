Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Ukraina
  3. Usativska silska gromada
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Usativska silska gromada, Ukraina

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Naberezhne, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Naberezhne, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 4/4
$30,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Usatove, Ukraina
Mieszkanie 3 pokoi
Usatove, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 61 m²
Piętro 5/5
$36,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Usativska silska gromada, Ukraina

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się