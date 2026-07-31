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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Schodnica, Ukraina

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1 obiekt total found
Dom w Schodnica, Ukraina
Dom
Schodnica, Ukraina
Powierzchnia 300 m²
Jedyny rodzaj rezydencji w najlepszej ukraińskiej tradycji. Elegancja domów wyższej klasy de…
$649,999
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Agencja
BPS Consulting
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