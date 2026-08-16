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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Owidiopol, Ukraina

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2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 6 000 m² w Owidiopol, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 6 000 m²
Owidiopol, Ukraina
Powierzchnia 6 000 m²
Aby sprzedać 100% praw korporacyjnych do TOV z unikalną zapomnianą fasadę ziemi dilyanka pra…
$1,25M
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Agencja
BPS Consulting
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Nieruchomości komercyjne 985 m² w Owidiopol, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 985 m²
Owidiopol, Ukraina
Powierzchnia 985 m²
Centrum wypoczynku Alice obejmuje: - Restauracja (2 pokoje); - myjnia samochodowa; - Miliard…
$450,000
Zostaw prośbę
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BPS Consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
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