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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Iwano-Frankiwsk, Ukraina

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2 obiekty total found
Dom w Iwano-Frankiwsk, Ukraina
Dom
Iwano-Frankiwsk, Ukraina
Powierzchnia 540 m²
Elegancki dom w przytulnej okolicy Ivanov-Frankika Miał sprzedać prosty i wygodny dom z now…
$766,028
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Agencja
BPS Consulting
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Dom w Iwano-Frankiwsk, Ukraina
Dom
Iwano-Frankiwsk, Ukraina
Powierzchnia 400 m²
Sprzedam 3x bajeczki copyobject w parku Shenchenko. Szerokość ściany: dwie cegły pokrywając…
$399,999
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BPS Consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
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Realting.com
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Parametry nieruchomości w Iwano-Frankiwsk, Ukraina

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