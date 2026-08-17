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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Czarnomorsk, Ukraina

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2 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe 69 m² w Czarnomorsk, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 69 m²
Czarnomorsk, Ukraina
Powierzchnia 69 m²
35326. Na sprzedaż stylowe i funkcjonalne biuro w jednej z najlepszych dzielnic miasta Czern…
$60,000
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Nieruchomości komercyjne 3 110 m² w Czarnomorsk, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 3 110 m²
Czarnomorsk, Ukraina
Powierzchnia 3 110 m²
26760 Sprzedam kompleks budynków w Czernomorsku. Wyposażony magazyn samochodowy. Powierzchni…
$1,55M
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