  3. Sarıyer shopping centre Mall Investment Opportunity – Istanbul

Sarıyer shopping centre Mall Investment Opportunity – Istanbul

Skyland, Turcja
od
$703,609
od
$3,52M/m²
;
1 1
ID: 28003
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 15.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English

Sarıyer Commercial Mall Opportunity Investment - Istanbul

Ta ekskluzywna okazja inwestycyjna oferuje nabycie 45 jednostek komercyjnych w luksusowym centrum handlowym w Sarıyer, jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Istambułu. Projekt wspierany przez dewelopera wspieranego przez rząd i zabezpieczony gotowymi aktami własności (Tapu) zapewnia zarówno natychmiastową stabilność, jak i silny potencjał wzrostu.

Streszczenie

  • Okazja: Nabycie 45 jednostek handlowych tworzących skonsolidowany pakiet handlowy.

  • Inwestycje ogółem: 68 mln USD.

  • Własność: Gotowy tytuł Deeds (Tapu) zapewnia bezpieczną własność.

  • Plan płatności: 50% zaliczki, saldo powyżej 18 miesięcy.

  • Dostawa: W ciągu 12 miesięcy.

  • Operator: Professional leasing company zakontraktowane na zabezpieczenie międzynarodowych najemców.

Najważniejsze punkty projektu

Położony w Sarıyer, centrum mieszkalnym i komercyjnym Stambułu, rozwój ten jest otoczony infrastruktury premium i mieszkańców o wysokiej wartości netto.

  • Skala rozwoju:

    • + 750 luksusowych mieszkań (500K USD - 3M +).

    • + 350 jednostek biurowych już sprzedanych wiodącym korporacjom.

    • Międzynarodowy 5-gwiazdkowy hotel w kompleksie.

  • Wysokie zapotrzebowanie: Ponad 70% sprzedanych jednostek mieszkalnych.

  • Unikalna koncepcja: Luksusowe centrum handlowe Open- air inspirowane projektem ikonicznej dzielnicy Istambuł Fişekhane.

Propozycja inwestycyjna

45 jednostek jest oferowanych jako nabycie pod klucz, tworząc skonsolidowaną strukturę własności rzadko dostępną w głównych okręgach Stambułu.

  • Bezpieczeństwo wynajmu: Gwarantowane zarządzanie i leasing do globalnych F & B, supermarketów, mody i usług marek.

  • Przewidywany ROI:

    • 7% rocznego dochodu z czynszu.

    • 25% aprecjacja kapitału w momencie dostawy.

  • Secure Exit: Deweloper wspierany przez rząd i gwarantowany własność Tapu.

Scenariusze wyjścia

Inwestorzy korzystają z elastycznych strategii wyjścia zaprojektowanych zarówno dla profili zorientowanych na wielkość, jak i wzrost:

  1. Hold & Lease: Generuj stały 7% roczny dochód z wynajmu.

  2. Docenienie kapitałowe: Korzyść ze wzrostu wartości + 25% przy realizacji projektu (12 miesięcy).

  3. Resale z Global Brands: Resell jako ustabilizowane centrum handlowe, gdy międzynarodowe najemcy kotwicy są zabezpieczone.

Oczekiwany ROI przy wyjściu: 25% - 35%.

Inwestorzy docelowi

Możliwość ta jest dostosowana do:

  • Fundusze instytucjonalne: REIT, Private Equity, Family Offices.

  • Kupujący korporacyjni: Grupy detaliczne, gościnność i inwestorzy hotelowi.

  • Inwestorzy regionalni: Kupujący z Zatoki Perskiej, Afryki Północnej i Europy poszukujący trofeum w Stambule.

Dlaczego ta okazja?

  • Prestiżowa lokalizacja: Sarıyer jest jednym z najbardziej wysuniętych po Stambule okręgów.

  • Scale Advantage: Skonsolidowane prawo własności 45 jednostek tworzących pełny majątek centrum handlowego.

  • Rząd Gwarancja: Backed by a renomowany state- support developer.

  • Silne sterowniki popytu: Otoczony luksusowymi rezydencjami, biurami korporacyjnymi, pięciogwiazdkowym hotelem i szpitalami.

  • Płynność: Aktywny rynek instytucjonalny centrów handlowych generujących zyski w Stambule.

Wniosek

Jest to inwestycja trofeum aktywów oferująca rzadką szansę posiadania w pełni zintegrowanego centrum handlowego w najbardziej prestiżowej dzielnicy Stambułu. Z gotowymi aktami własności, wsparciem rządowym, profesjonalnym zarządzaniem, gwarantowanym zyskiem z wynajmu oraz wieloma strategiami wyjścia, inwestorzy są umieszczani zarówno dla bezpieczeństwa, jak i wzrostu.

📩Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby zabezpieczyć swój udział w inwestycji Sarıyera.

cena

K 29: 95.000 $
K 30: 1.133.000 $
K 31: 1.057.000 $
K 32: 960.000 $
K 33: 711.000 $
K 34: 1.144.000 $
K 35: 1.201.000 $
K 36: 1.092.000 $
K 37: 1.071.000 $
K 38: 1.305.000 $
K 40: 1.624.000 $
K 41: 1.043.000 $
K 42: 1.120.000 $
K 43: 815.000 $

L 53: 2.380.000 $
L 54: 2.563.000 $
L 55: 2.662.000 $
L 56: 4.499.000 $
L 57: 1.109.000 $
L 58: 2.233.000 $
L 59: 1.468.000 $
L 60: 4.625.000 $
L 61: 3.144.000 $

J 53: 1.836.000 $
J 54: 2.510.000 $
J 55: 1.484.000 $
J 56: 1.969.000 $
J 57: 2.636.000 $
J 58: 1.027.000 $
J 59: 3.765 000 $
J 60: 1.374.000 $

H 131: 1.66.000 $
H 132: 980.000 $
H 133: 667.000 $
H 134: 1.446.000 $
H 135: 1.146.000 $
H 136: 722.000 $

I 60: 1.030.000 $
I 61: 913.000 $
I 62: 892.000 $
I 63: 922.000 $
I 64: 92.000 $
I 65: 1.049.000 $

Lokalizacja na mapie

Skyland, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Wideo recenzja centrum handlowe Sarıyer shopping centre Mall Investment Opportunity – Istanbul

Inne kompleksy
Realting.com
Udać się
