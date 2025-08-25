Sarıyer shopping centre Mall Investment Opportunity – Istanbul

Sarıyer Commercial Mall Opportunity Investment - Istanbul

Ta ekskluzywna okazja inwestycyjna oferuje nabycie 45 jednostek komercyjnych w luksusowym centrum handlowym w Sarıyer, jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Istambułu. Projekt wspierany przez dewelopera wspieranego przez rząd i zabezpieczony gotowymi aktami własności (Tapu) zapewnia zarówno natychmiastową stabilność, jak i silny potencjał wzrostu.

Streszczenie

Okazja: Nabycie 45 jednostek handlowych tworzących skonsolidowany pakiet handlowy.

Inwestycje ogółem: 68 mln USD.

Własność: Gotowy tytuł Deeds (Tapu) zapewnia bezpieczną własność.

Plan płatności: 50% zaliczki, saldo powyżej 18 miesięcy.

Dostawa: W ciągu 12 miesięcy.

Operator: Professional leasing company zakontraktowane na zabezpieczenie międzynarodowych najemców.

Najważniejsze punkty projektu

Położony w Sarıyer, centrum mieszkalnym i komercyjnym Stambułu, rozwój ten jest otoczony infrastruktury premium i mieszkańców o wysokiej wartości netto.

Skala rozwoju: + 750 luksusowych mieszkań (500K USD - 3M +). + 350 jednostek biurowych już sprzedanych wiodącym korporacjom. Międzynarodowy 5-gwiazdkowy hotel w kompleksie.

Wysokie zapotrzebowanie: Ponad 70% sprzedanych jednostek mieszkalnych.

Unikalna koncepcja: Luksusowe centrum handlowe Open- air inspirowane projektem ikonicznej dzielnicy Istambuł Fişekhane.

Propozycja inwestycyjna

45 jednostek jest oferowanych jako nabycie pod klucz, tworząc skonsolidowaną strukturę własności rzadko dostępną w głównych okręgach Stambułu.

Bezpieczeństwo wynajmu: Gwarantowane zarządzanie i leasing do globalnych F & B, supermarketów, mody i usług marek.

Przewidywany ROI: 7% rocznego dochodu z czynszu. 25% aprecjacja kapitału w momencie dostawy.

Secure Exit: Deweloper wspierany przez rząd i gwarantowany własność Tapu.

Scenariusze wyjścia

Inwestorzy korzystają z elastycznych strategii wyjścia zaprojektowanych zarówno dla profili zorientowanych na wielkość, jak i wzrost:

Hold & Lease: Generuj stały 7% roczny dochód z wynajmu. Docenienie kapitałowe: Korzyść ze wzrostu wartości + 25% przy realizacji projektu (12 miesięcy). Resale z Global Brands: Resell jako ustabilizowane centrum handlowe, gdy międzynarodowe najemcy kotwicy są zabezpieczone.

Oczekiwany ROI przy wyjściu: 25% - 35%.

Inwestorzy docelowi

Możliwość ta jest dostosowana do:

Fundusze instytucjonalne: REIT, Private Equity, Family Offices.

Kupujący korporacyjni: Grupy detaliczne, gościnność i inwestorzy hotelowi.

Inwestorzy regionalni: Kupujący z Zatoki Perskiej, Afryki Północnej i Europy poszukujący trofeum w Stambule.

Dlaczego ta okazja?

Prestiżowa lokalizacja: Sarıyer jest jednym z najbardziej wysuniętych po Stambule okręgów.

Scale Advantage: Skonsolidowane prawo własności 45 jednostek tworzących pełny majątek centrum handlowego.

Rząd Gwarancja: Backed by a renomowany state- support developer.

Silne sterowniki popytu: Otoczony luksusowymi rezydencjami, biurami korporacyjnymi, pięciogwiazdkowym hotelem i szpitalami.

Płynność: Aktywny rynek instytucjonalny centrów handlowych generujących zyski w Stambule.

Wniosek

Jest to inwestycja trofeum aktywów oferująca rzadką szansę posiadania w pełni zintegrowanego centrum handlowego w najbardziej prestiżowej dzielnicy Stambułu. Z gotowymi aktami własności, wsparciem rządowym, profesjonalnym zarządzaniem, gwarantowanym zyskiem z wynajmu oraz wieloma strategiami wyjścia, inwestorzy są umieszczani zarówno dla bezpieczeństwa, jak i wzrostu.

📩Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby zabezpieczyć swój udział w inwestycji Sarıyera.

cena

K 29: 95.000 $

K 30: 1.133.000 $

K 31: 1.057.000 $

K 32: 960.000 $

K 33: 711.000 $

K 34: 1.144.000 $

K 35: 1.201.000 $

K 36: 1.092.000 $

K 37: 1.071.000 $

K 38: 1.305.000 $

K 40: 1.624.000 $

K 41: 1.043.000 $

K 42: 1.120.000 $

K 43: 815.000 $

L 53: 2.380.000 $

L 54: 2.563.000 $

L 55: 2.662.000 $

L 56: 4.499.000 $

L 57: 1.109.000 $

L 58: 2.233.000 $

L 59: 1.468.000 $

L 60: 4.625.000 $

L 61: 3.144.000 $

J 53: 1.836.000 $

J 54: 2.510.000 $

J 55: 1.484.000 $

J 56: 1.969.000 $

J 57: 2.636.000 $

J 58: 1.027.000 $

J 59: 3.765 000 $

J 60: 1.374.000 $

H 131: 1.66.000 $

H 132: 980.000 $

H 133: 667.000 $

H 134: 1.446.000 $

H 135: 1.146.000 $

H 136: 722.000 $

I 60: 1.030.000 $

I 61: 913.000 $

I 62: 892.000 $

I 63: 922.000 $

I 64: 92.000 $

I 65: 1.049.000 $