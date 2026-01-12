Kompleks mieszkalny VIPKaron Seaview Condominium

Koszt:

Apartament - studio 28.4 m2 od 105K $

1-pokojowe mieszkanie o powierzchni 36,8 m2 od 157K $

2-pokojowe mieszkanie 55.2 m2 od 230K $

2-pokojowe mieszkanie o powierzchni 87,58 m2 od 358K $

Inne obszary są również dostępne do zakupu.

* W Phuket koszty różnią się proporcjonalnie do etapów wykonanej pracy. Im bliżej jest realizacji projektu, tym wyższe koszty. Koszt może również ulec zmianie w zależności od kursu wymiany. Proszę określić bieżącą cenę dodatkowo.

Data budowy 4. kwartał 2023 r.

Odległość od morza - 500 metrów do plaży Karon.

Dochody gwarantowane - 7% przez 5 lat

Na koszt mieszkania $105K, roczny dochód będzie z $7.3K.

Uczestnicząc w programie wynajmu puli, inwestorzy otrzymają 60% dochodu z wynajmu.

Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami od dewelopera (w pełni pasywne dochody).

Forma własności - według Państwa wyboru Freehold / Leasehold.

Przydział na 2 lata.

* Można będzie mieszkać lub wynajmować mieszkanie od momentu uruchomienia obiektu.

Indywidualne warunki płatności i raty są omawiane dodatkowo.

Naszym zadaniem jest znalezienie ci najlepszych warunków przy stole negocjacyjnym.

Możliwa zdalna rejestracja transakcji

Możliwa płatność z kryptowalutą

Roczny wzrost kosztów nieruchomości na wyspie = 3- 10% (z powodu niedoborów gruntów i ograniczeń budowlanych)

Inflacja w Tajlandii - mniej niż 1%

Światowa klasa, cały rok popularnego kurortu, popyt na czynsz zawsze przekroczył podaż.

Przy zakupie nieruchomości o łącznym koszcie 350K dolarów, pomagamy w wydaniu wizy dla inwestorów na okres 5 lat.

? Kompleks ma dobrą lokalizację w samym sercu Karona, a prawie wszystkie pokoje oferują piękny widok na morze Andaman. Wszystkie apartamenty wyposażone są w nowoczesną kuchnię i hydraulikę w stylu europejskim, meble i urządzenia gospodarstwa domowego.

? Zaledwie kilka minut spacerem od kondominium znajdują się nocne i lokalne rynki, sklepy z okrągłym zegarem, masaże i spa, duże centra handlowe, restauracje z kuchni tajskiej i międzynarodowej, kluby nocne, bary i różne programy rozrywkowe.

Na terytorium:

Lobby?

Basen na dachu z miejscem do opalania i odpoczynku;

Restauracja;

bar;

hala sportowa;

Pokój zabaw dla dzieci;

Elektroniczny system dostępu;

parking;

Zabezpieczenie zegara i kamery.

Procedura rejestracji transakcji:

Rezerwacja (depozyt / depozyt) - 3K $

* Kwota jest wliczona w wartość nieruchomości.

* * Depozyt niepodlegający zwrotowi

Jeśli nie jesteś w Tajlandii, to kontrakt i w ciągu 15- 20 dni kurierski usługi dostarczą go osobiście. Dostaniesz 3 zestawy do podpisania i 2 do wysłania z powrotem. Na podstawie umowy pierwsza płatność dokonywana jest poprzez przeniesienie na konto deweloperskie dewelopera. Kolejne płatności dokonywane są zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie.

Pierwsza płatność 30% (bez rezerwacji) - zapłacona w ciągu 30 dni od podpisania umowy i dokonania rezerwacji

Inne płatności są omawiane indywidualnie na podstawie swoich życzeń. Możesz płacić miesięcznie, możesz płacić kwartalnie.

Jedynym warunkiem jest, że płatności nie przekraczają 4 miesięcy.

* * Należy pamiętać, że harmonogram płatności może się różnić, ponieważ projekt może być na każdym etapie budowy w momencie zakupu.

Płatność dodatkowa (jeden koń po 100% płatności):

Rejestracja własności:

Freehold - 6,3%

Leasehold - 1,1%

Instalacja wody i liczników świetlnych - 600 dolarów

Główne naprawy - 500 THB na 1 m2

Płatności roczne:

Utrzymanie powierzchni wspólnych - 60 THB na 1 m2

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