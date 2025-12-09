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Dzielnica mieszkaniowa Villa Azahar de Nagüeles

Marbella, Hiszpania
od
$5,18M
;
6
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ID: 39517
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 990612995
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasto
    Marbella

O kompleksie

Przeniesienie
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Ta willa znajduje się w uprzywilejowanej enklawie w regionie Nagüeles, w której współczesne wzornictwo łączy się w doskonałej harmonii z widokiem na morze. Zaprojektowany dla osób poszukujących śródziemnomorskiego stylu życia, posiada przestronne obszary społeczne, które naturalnie płyną w krajobraz, który ma wywoływać wyłączność, prywatność i samopoczucie. Ta unikalna willa ma powierzchnię 267 m2, obejmującą 4 sypialnie, 4 łazienki i toaletę dla gości. Każda przestrzeń została stworzona, aby zrównoważyć najbardziej wyrafinowaną nowoczesność z ciepłą elegancją Costa del Sol. Położony zaledwie kilka minut od najbardziej tętniących życiem obszarów wybrzeża i otoczony prywatnością i spokojem, willa osiąga idealne połączenie współczesnego luksusu, spokoju i wyjątkowego otoczenia.

Lokalizacja na mapie

Marbella, Hiszpania
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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