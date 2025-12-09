Dzielnica mieszkaniowa Villa Azahar de Nagüeles

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Ta willa znajduje się w uprzywilejowanej enklawie w regionie Nagüeles, w której współczesne wzornictwo łączy się w doskonałej harmonii z widokiem na morze.
Zaprojektowany dla osób poszukujących śródziemnomorskiego stylu życia, posiada przestronne obszary społeczne, które naturalnie płyną w krajobraz, który ma wywoływać wyłączność, prywatność i samopoczucie.
Ta unikalna willa ma powierzchnię 267 m2, obejmującą 4 sypialnie, 4 łazienki i toaletę dla gości. Każda przestrzeń została stworzona, aby zrównoważyć najbardziej wyrafinowaną nowoczesność z ciepłą elegancją Costa del Sol.
Położony zaledwie kilka minut od najbardziej tętniących życiem obszarów wybrzeża i otoczony prywatnością i spokojem, willa osiąga idealne połączenie współczesnego luksusu, spokoju i wyjątkowego otoczenia.
Lokalizacja na mapie
Marbella, Hiszpania
Edukacja
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