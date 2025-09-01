Mieszkanie w nowym budynku Eleganckie Apartamenty Golfowe z 2 i 3 Sypialniami w Finestrat

Eleganckie Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami na Sprzedaż w Finestrat

Stylowe apartamenty znajdują się w Finestrat, urokliwym miasteczku położonym w prowincji Alicante, Hiszpania, na wschodnim wybrzeżu wzdłuż Costa Blanca. Finestrat słynie z połączenia pięknych plaż, widoków na góry i bogatego dziedzictwa historycznego. Miasteczko jest podzielone na dwie główne części: nadmorską, Cala de Finestrat, oraz tradycyjną wioskę wewnętrzną, położoną w pobliżu góry Puig Campana. W skrócie, Finestrat to wyjątkowe połączenie nadmorskiego piękna i górskich krajobrazów, z uroczym starym miastem, piękną plażą oraz możliwością zarówno relaksu, jak i przygód. Jest to doskonałe miejsce dla osób szukających spokojniejszego wypoczynku w pobliżu tętniącego życiem Benidormu.

Dzięki świetnej lokalizacji, apartamenty na sprzedaż w Finestrat, Alicante, znajdują się zaledwie kilka kroków od pola golfowego oraz 5 minut jazdy od dużego centrum handlowego pełnego sklepów detalicznych i supermarketów, zaspokajając wszystkie potrzeby zakupowe. Dodatkowo, pobliska stacja autobusowa oferuje doskonałą komunikację, a nieco dłuższa jazda zabierze Cię do ikonicznego miasta Benidorm, słynącego z imponującej panoramy. To tętniące życiem miasto oferuje wydarzenia przez cały rok, ekscytujące parki rozrywki, takie jak Terra Mitica, oraz pełną gamę niezbędnych usług, takich jak szkoły i placówki medyczne.

Apartamenty oferują bardzo dobrze wyposażoną przestrzeń wspólną, w tym baseny (jeden półolimpijski 25 m), place zabaw dla dzieci, kort do padla, siłownię na świeżym powietrzu, siłownię wewnętrzną, boisko do padla, pokój coworkingowy oraz salę wielofunkcyjną.

Wnętrza tych nowoczesnych apartamentów oferują dwa lub trzy przestronne pokoje dwuosobowe, w zależności od modelu, a wszystkie wyposażone są w dwie łazienki, otwartą kuchnię z jadalnią oraz przestronny salon z francuskimi oknami, które wpuszczają dużo naturalnego światła.

ALC-00963