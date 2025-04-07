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Szeregowiec Botanica Konstancja

Konstancin-Jeziorna, Polska
od
$583,533
od
$2,372/m²
;
10
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ID: 39821
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 14.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Polska
  • Region / Państwo
    województwo mazowieckie
  • Okolica
    powiat piaseczyński
  • Miasto
    gmina Konstancin Jeziorna
  • Miasteczko
    Konstancin-Jeziorna
  • Adres
    Wczasowa, 64

O kompleksie

Botanica Konstancja to kameralne, zamknięte osiedle luksusowych domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w standardzie premium, zlokalizowane przy ul. Wczasowej 64 w prestiżowym Konstancinie-Jeziornie (zaledwie 30 minut od centrum Warszawy).

Inwestycja realizowana przez spółkę Citybud wyróżnia się wyjątkową architekturą, przemyślanymi układami oraz bezpośrednim sąsiedztwem Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie.

Główne zalety osiedla Botanica Konstancja:

  • Przestronne domy o powierzchni całkowitej od 246 m² do 260 m² z prywatnymi ogródkami oraz garażem dwustanowiskowym w bryle budynku.

  • Unikalny salon o wysokości aż 6 metrów z dużymi panoramicznymi przeszkleniami, zapewniającymi doskonałe doświetlenie wnętrz.

  • Funkcjonalny rozkład: Parter ze strefą dzienną, piętro z 3 sypialniami i 2 łazienkami oraz dodatkowe poddasze (ok. 78 m²) do indywidualnej aranżacji.

  • Duże tarasy i prywatne ogrody gwarantujące intymność i przestrzeń do wypoczynku na świeżym powietrzu.

  • Doskonała lokalizacja: Bliskość American School of Warsaw (2 km), obiektów sportowych, tężni solankowej oraz szybki dojazd do Warszawy.

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    Dom został ukończony
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3
Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Dom
Powierzchnia, m² 246.9
Cena za m², USD 2,657
Cena mieszkania, USD 655,806

Lokalizacja na mapie

Konstancin-Jeziorna, Polska
Jedzenie i picie

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Wiadomości dla programistów

07.04.2025
“Ceny wciąż są w rozsypce”. Dokąd zmierza polski rynek nieruchomości i jak na nim zarobić
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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Agencja
Zaitseva Estates
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Agencja
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Agencja
Zaitseva Estates
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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