Szeregowiec Botanica Konstancja

Botanica Konstancja to kameralne, zamknięte osiedle luksusowych domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w standardzie premium, zlokalizowane przy ul. Wczasowej 64 w prestiżowym Konstancinie-Jeziornie (zaledwie 30 minut od centrum Warszawy).
Inwestycja realizowana przez spółkę Citybud wyróżnia się wyjątkową architekturą, przemyślanymi układami oraz bezpośrednim sąsiedztwem Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie.
Główne zalety osiedla Botanica Konstancja:
Przestronne domy o powierzchni całkowitej od 246 m² do 260 m² z prywatnymi ogródkami oraz garażem dwustanowiskowym w bryle budynku.
Unikalny salon o wysokości aż 6 metrów z dużymi panoramicznymi przeszkleniami, zapewniającymi doskonałe doświetlenie wnętrz.
Funkcjonalny rozkład: Parter ze strefą dzienną, piętro z 3 sypialniami i 2 łazienkami oraz dodatkowe poddasze (ok. 78 m²) do indywidualnej aranżacji.
Duże tarasy i prywatne ogrody gwarantujące intymność i przestrzeń do wypoczynku na świeżym powietrzu.
Doskonała lokalizacja: Bliskość American School of Warsaw (2 km), obiektów sportowych, tężni solankowej oraz szybki dojazd do Warszawy.