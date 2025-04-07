Szeregowiec Botanica Konstancja

Botanica Konstancja to kameralne, zamknięte osiedle luksusowych domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w standardzie premium, zlokalizowane przy ul. Wczasowej 64 w prestiżowym Konstancinie-Jeziornie (zaledwie 30 minut od centrum Warszawy).

Inwestycja realizowana przez spółkę Citybud wyróżnia się wyjątkową architekturą, przemyślanymi układami oraz bezpośrednim sąsiedztwem Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie.

Główne zalety osiedla Botanica Konstancja: