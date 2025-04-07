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Mieszkanie w nowym budynku Żelazna 54 – nowoczesna kamienica w sercu Woli

Warszawa, Polska
od
$271,304
od
$9,206/m²
;
6
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ID: 39673
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 4.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Polska
  • Region / Państwo
    województwo mazowieckie
  • Miasto
    Warszawa
  • Adres
    Zelazna, 54
  • Metro
    Rondo Daszyńskiego (~ 800 m)
  • Metro
    Rondo ONZ (~ 500 m)

O kompleksie

Żelazna 54 to kameralna, nowoczesna inwestycja mieszkaniowa zrealizowana przez uznanego dewelopera Matexi Polska. Budynek położony jest w jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się części Warszawy – na bliskiej Woli, pomiędzy Rondo ONZ a Rondo Daszyńskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie Fabryki Norblina oraz Browarów Warszawskich.

Główne atuty inwestycji:

  • Gotowe do odbioru: Budynek został ukończony, a mieszkania są gotowe do przekazania nowym właścicielom.

  • Różnorodność metraży: W ofercie znajduje się 141 lokali o powierzchniach od 29 m² do 132 m² (od 1 do 4 pokoi).

  • Udogodnienia dla mieszkańców: Prywatne zielone patio, dostępny dla mieszkańców taras na dachu z widokiem na panoramę Warszawy, reprezentacyjne części wspólne oraz podziemny garaż ze komórkami lokatorskimi.

  • Wyjątkowa lokalizacja: Doskonałe połączenia komunikacyjne (stacje metra M2, tramwaje, autobusy), bliskość strefy biznesowej, najlepszych restauracji, punktów usługowych i kulturalnych.

To idealna propozycja zarówno do zamieszkania, jak i jako stabilna inwestycja kapitału pod wynajem w samym centrum stolicy.

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    Dom został ukończony
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    9

Lokalizacja na mapie

Warszawa, Polska
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie

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Wiadomości dla programistów

07.04.2025
“Ceny wciąż są w rozsypce”. Dokąd zmierza polski rynek nieruchomości i jak na nim zarobić
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Mieszkanie w nowym budynku Żelazna 54 – nowoczesna kamienica w sercu Woli
Warszawa, Polska
od
$271,304
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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