Mieszkanie w nowym budynku Żelazna 54 – nowoczesna kamienica w sercu Woli

Żelazna 54 to kameralna, nowoczesna inwestycja mieszkaniowa zrealizowana przez uznanego dewelopera Matexi Polska. Budynek położony jest w jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się części Warszawy – na bliskiej Woli, pomiędzy Rondo ONZ a Rondo Daszyńskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie Fabryki Norblina oraz Browarów Warszawskich.

Główne atuty inwestycji:

Gotowe do odbioru: Budynek został ukończony, a mieszkania są gotowe do przekazania nowym właścicielom.

Różnorodność metraży: W ofercie znajduje się 141 lokali o powierzchniach od 29 m² do 132 m² (od 1 do 4 pokoi).

Udogodnienia dla mieszkańców: Prywatne zielone patio, dostępny dla mieszkańców taras na dachu z widokiem na panoramę Warszawy, reprezentacyjne części wspólne oraz podziemny garaż ze komórkami lokatorskimi.

Wyjątkowa lokalizacja: Doskonałe połączenia komunikacyjne (stacje metra M2, tramwaje, autobusy), bliskość strefy biznesowej, najlepszych restauracji, punktów usługowych i kulturalnych.

To idealna propozycja zarówno do zamieszkania, jak i jako stabilna inwestycja kapitału pod wynajem w samym centrum stolicy.